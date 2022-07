La presión asistencial en las urgencias de Cabueñes se eleva a 8.500 visitas al mes

Aunque la nueva ola pandémica ha vuelto a complicar las cosas, el Hospital de Cabueñes empieza a hacer balance del impacto que el covid-19 tuvo para la actividad sanitaria en los últimos dos años. El complejo gijonés acaba de elaborar un informe en el que, tomando como referencia el ejercicio de 2019, estima que en los primeros cinco meses de 2020 y 2021 el hospital dejó de hacer 1.409 intervenciones y 25.095 primeras consultas. Sin embargo, hasta este último mes –el actual repunte de covid-19 y la época vacacional alterarán de nuevo las cifras– el complejo sí logró recuperar su ritmo de actividad, llegando a registrar incluso balances mensuales en este 2022 que denotan una mayor presión sobre Urgencias en esta primavera respecto a la de hace dos años. En los últimos meses, acuden de urgencia al hospital más de 8.500 personas cada mes.

La gerencia del área sanitaria V de Gijón ha comparado algunos datos básicos de actividad del año pasado respecto a 2019 y respecto al pasado 2012, aunque en su estudio obvia datos concretos del año del confinamiento y escogiendo marcos temporales dispares. Se recoge, por ejemplo, que en 2019 el hospital había realizado 8.652 intervenciones quirúrgicas y que, tras la fuerte bajada en 2020 –el gráfico del informe ignora el dato, pero se aprecia una bajada de unas 2.000 cirugías–, el complejo trató de recuperarse ya en 2021 con 7.399 cirugías realizadas, solo 1.253 menos que en un año sin pandemia. Una cifra alta teniendo en cuenta que el año pasado el covid-19 saturó al hospital, sobre todo, con la gran ola pandémica de febrero y el repunte de contagios que vivió la región en primavera.

Algo similar pasa con las consultas externas, que pasaron de las 410.000 en 2019 y que se quedaron aún en 357.000 en 2021, y con los servicios de urgencias, que pasaban de los 102.000 hace tres años y que en 2021 se quedaron por debajo de las 86.000 visitas. En este último apartado, sin embargo, todo apunta a que el área de Urgencias cerrará el año en curso con niveles muy similares o incluso superiores a los de antes de la pandemia. El informe refleja que entre marzo y mayo de este año las visitas al servicio, siempre más de 85.000 cada mes, alcanzan o superan los balances que por estas fechas se registraban en 2019.

Este análisis de Cabueñes demuestra también el esfuerzo que está haciendo el hospital para recuperar la actividad aplazada por el virus. Se muestra, por ejemplo, que en marzo de este año se realizaron 861 intervenciones quirúrgicas, una cifra muy alta que supera a las 721 operaciones que el hospital había hecho en marzo de 2019. En el pasado mes de mayo, cuando el hospital ya empezaba a tener problemas para abastecerse de enfermeras, Cabueñes logró realizar 828 operaciones, casi las mismas que las 845 registradas en mayo de 2019.

Menos positivo resulta el balance del apartado de consultas hospitalarias, que aún no han logrado recuperar este año el ritmo que tenían antes del covid-19. Solo logró hacerlo un mes, en marzo, con más de 40.000 citas tramitadas frente a las 35.700 de 2019. En el resto de meses de este año en curso, y siempre respecto a 2019, el hospital realiza cientos de consultas menos cada mes. Esto puede deberse, explica el personal, a la falta de enfermeras y la necesidad de priorizar a enfermos quirúrgicos, porque, en comparación, resulta "meno dañino" aplazar alguna consulta por revisión rutinaria.

Excesos de jornada

Mientras, la falta de enfermeras sigue asfixiando al personal, que exige ahora que los nuevos excesos de jornada que tendrán que hacer este verano compensen con pluses salariales y no a costa de días libres. "Es lo mínimo. Sin saber cuándo se van a devolver esos días, el personal merece cobrar lo que trabaja", reprochó ayer el sindicato de enfermería Satse. Las enfermeras de Urgencias ya han advertido a gerencia que no se ofrecerán voluntarias a trabajar más horas si no se compensan económicamente. El sindicato Sicepa-Usipa, por su parte, reprochó ayer las declaraciones del consejero de Salud, Pablo Fernández –explicó que hay unas mil enfermeras contratadas en el área V– y le acusa de "exprimir" al personal gijonés. Ayer, según los profesionales, había más de cien enfermeras de baja por haberse contagiado del covid-19.