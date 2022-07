El presidente del PP de Gijón, Pablo González, estalló ayer contra el exportavoz municipal del partido Alberto López-Asenjo (quien acaba de presentar una querella criminal contra él) por una campaña "muy agresiva desde el anonimato cobarde" con informaciones en las que le atribuyen supuestas irregularidades sin desvelar la fuente, "aunque se puede intuir". González, diputado autonómico, fue edil gijonés los cuatro años de la anterior Corporación municipal, el último de ellos como portavoz del grupo. Con aspiraciones a ser el próximo candidato del PP a la Alcaldía y con un congreso local del partido a la vuelta de unos meses, ayer se esforzó en rebatir las "calumnias e injurias" contra él.

Las supuestas irregularidades en la transferencia de fondos del grupo municipal al partido en el anterior mandato, la falta de pago de seguros sociales de trabajadores del grupo municipal al final del mismo, el supuesto encargo de una encuesta para justificar la destitución de Asenjo como portavoz municipal, además de supuestos intereses personales en empresas, son los asuntos a los que respondió Pablo González mediante una rueda de prensa convocada al efecto y en la que se confesó "harto". En ella, sólo citó una vez por su apellido a Asenjo, aludiendo reiteradamente al mismo como "el concejal tránsfuga" por su abandono del grupo municipal del PP tras su cese.

"Estoy sufriendo un acoso judicial con mucha inquina, obsesiva, para desacreditarme a mí personalmente y al PP. Sufro calumnias, injurias, mentiras, atribuciones de delitos", calificando de "instrumentales" las querellas cuyo fin último sostiene que es manchar su imagen "aireándolas".

Respecto al traspaso de fondos del grupo municipal al partido, señaló que esto "se hizo mediante transferencias bancarias" y se justificó con facturas ante la Intervención Municipal. Respecto al pago de los seguros sociales de los trabajadores, señaló que, aunque los "hubiese podido pagar perfectamente el grupo municipal posterior, se pagaron en agosto del año pasado con fondos personales míos. Se pagaron 5.215 euros que estoy pendiente de recuperar", no quedando ninguna deuda generada en la anterior corporación, lo que se comunicó "por escrito al concejal tránsfuga" en agosto de 2019 pese a lo que "aún a sabiendas de que esto era así, siguió la campaña mediática de acoso, de difamación, de desprestigio".

En cuanto a la destitución de Asenjo, dijo que obedeció a la información que trasladaron al partido los otros concejales, trabajadores municipales y personas del partido. Respecto a sus vínculos empresariales, dijo que sólo tiene el 3% de participación en una empresa familiar que se dedica al alquiler de un local, denominada Panamá, acrónimo de los nombres suyo, de su hermano y su padre. "Pues a mí se me acusó de tener intereses inmobiliarios en Panamá. Estamos a ese nivel", aseveró.

En todo ese conglomerado de "mentiras para desprestigiar, manchar, hundir y machacar al PP en mi persona" desde el anonimato, el presidente de los populares gijoneses apuntó que "parece que ya se ha dado por parte del concejal tránsfuga un paso al frente y que presenta una querella criminal por uso de fondos del grupo municipal". "Apunta también una denuncia por malversación de dinero público y apunta también financiación ilegal del partido; eso lo dijo el otro día", añadió.

González señaló que esa querella sólo busca "hacerle daño al PP en mi persona básicamente", argumentando que no incluye a los otros dos concejales que también tenían firma en las transferencias bancarias del grupo municipal en el anterior mandato; que la denuncia por supuesta malversación no incluye ni a la Interventora Municipal, ni al Concejal de Hacienda entre 2015 y 2019 ni al otro portavoz que hubo en el grupo municipal del PP. Y respecto a la acusación de financiación ilegal del PP, señala que no se dirige ni contra el presidente y contra el tesorero del partido en aquella época. La querella sólo va contra él.

"Gestión de los fondos del grupo municipal, denuncia por malversación y financiación ilegal del partido, ¡pero de qué va, hombre! Estamos en una campaña de desprestigio y de acoso personal. ¡Ya está bien, ya está bien!, lo que no puede ser es que sigamos manchando y degradando la actividad política de Gijón por ese tipo de actitudes. Y aunque esto es anónimo, es evidente que quien está detrás de todo esto conoce perfectamente la información que les acabo de dar, la conoce de principio a fin e incluso así siguen con esa campaña", señaló Pablo González, quien advirtió de que si bien son "anónimas" las denuncias, "cuando se vea la oreja de alguien, iré a por ese oreja, porque es importante defenderse con todos los medios que me permite la ley de cualquier ataque en estos términos de acoso y derribo".

González no se mostró molesto porque se acuda a los tribunales, sino porque "nos está afectando especialmente el daño mediático, el daño de reputación". "A mí no me habrán escuchado referirme al señor Asenjo más que como tránsfuga, que es lo que es, pero nada más", añadió. El líder local del PP ha había dado explicaciones, con abundante documentación, sobre estos asuntos a la dirección nacional del PP, en la etapa en la que aún la comandaba Pablo Casado, e indicó que la "campaña" contra él no le va a disuadir de postularse como candidato a la Alcaldía.