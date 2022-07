El edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando sigue siendo objeto de debate tras la fallida subasta de este año. El inmueble, que pertenece al Principado y que ya ha vivido varios intentos fallidos de ser vendido o subastado, continúa paralizado y esperando recibir un nuevo uso. Manuel Cifuentes, diputado de Ciudadanos en la Junta General, criticó el estado de abandono del edificio y la falta de propuestas para su reconversión: “Ahora mismo no se sabe el estado real en el que se encuentra ni la inversión necesaria para que se vuelva a abrir al público”. Sobre la posibilidad de que el inmueble pase a ser propiedad municipal, Cifuentes aseveró que el Principado “debería ofrecer un informe sobre el estado del edificio antes de cederlo a las entidades locales”, con el fin de que las inversiones y reparaciones no supongan “una hipoteca difícil de asumir” para las arcas locales. El diputado naranja recordó que los gijoneses ya contribuyeron en su día a su construcción, por lo que no considera aceptable que el consistorio se haga cargo de inversiones y reparaciones. Sobre la mesa también se encuentra la posibilidad de que el edificio sea totalmente derribado en caso de que no se pueda reacondicionar para otro uso.

El antiguo Palacio de Justicia, como indicó Cifuentes, cuesta al Principado 41.000 euros anuales en concepto de impuestos de bienes e inmuebles, y su deterioro ya ha provocado intervenciones por parte del servicio de bomberos, por lo que urge una solución. Respecto a las alternativas propuestas por Ciudadanos para darle una nueva vida al inmueble en caso de que sea adquirido por el Ayuntamiento, Cifuentes añadió que es “competencia del grupo local”, aunque abrió la puerta a que el edificio sea un espacio municipal y vecinal, como reclaman algunas asociaciones del barrio.