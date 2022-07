"El Muro es el gran lugar de paseo de Gijón, no puede ser una autopista de tráfico"

A Dolores Patón, la edil de Urbanismo, la semana que acaba de terminar le ha dejado una de cal y otra de arena sobre su mesa de trabajo. La alegría de ver en la plataforma de contratación del Ayuntamiento las obras en los barrios degradados y el disgusto de tener que poner el freno al calendario de la reforma del Muro para hacer un nuevo plan especial que sustituya al vigente desde 2004.

–¿Por qué se dice ahora rehacer el plan especial y no hace dos años cuando se empezó a pensar en la reforma?

–Hace dos años no estábamos pensando exactamente en una gran reforma del Muro, estábamos pensando en enfrentar la pandemia. En este gobierno la idea de que había que cambiar el Muro la teníamos clara pero eso suponía una cantidad de dinero importante; empezamos a materializar el anteproyecto cuando vimos la posibilidad de que pudiera encajar en los fondos europeos. También estuvimos casi un año esperando por la comisión del Muro, eso no lo podemos olvidar. Al estudiar desde Urbanismo el anteproyecto y las aportaciones de la gente vimos que no tenían encaje con el plan especial.

–Igual que otras cosas que ya se hicieron...

–Sí, como el carril bici o la rotonda deprimida. Y se han hecho otras cosas en la ciudad que impiden hacer lo que dice el plan del Muro, por ejemplo, ese túnel hasta El Humedal. Eso ya no se puede con el aparcamiento del Náutico. Pero básicamente el problema es que el plan especial es tan explícito sobre dónde deben ir las zonas estanciales, de paseo, las verdes... que no teníamos margen de maniobra.

–La oposición ya les advirtió en 2020 de que lo que hacían en el paseo del Muro no encajaba en el plan especial

–Entonces no se hizo un estudio del plan porque se estaba ante una actuación provisional amparada en la emergencia sanitaria; lo único que estudiamos eran las medidas que pedía Sanidad. Hay que recordar que era cuando teníamos un horario para salir a pasear y nos pedían medidas para garantizar las distancias de seguridad. Y el Muro es el lugar preferido de paseo de todos los gijoneses, da igual el barrio en el que vivas. No pensamos que esto iba a llegar al Juzgado.

–¿Cuánto peso tuvo la sentencia del "cascayu" en la toma de esta decisión?

–El peso de ver que aquí no se hace política. Se hace un frentismo feroz y se utiliza cualquier excusa para lo que no se gana en los plenos llevarlo a los Juzgados. No queríamos tener problema alguno en este asunto.

–¿La desilusión es grande?

–Nosotros habríamos querido empezar las obras este año porque creemos que la ciudad lo merece y tenemos claro, como lo tenían los concejales en 2004, que el Muro no puede ser una autopista de tráfico. Pero hay que blindar el proyecto.

–¿Plazos?

–Con esta modificación vamos a apretar los dientes y agilizar lo más posible todo lo que dependa de nosotros y en lo que dependa de otras administraciones nos van a tener en la chepa pendientes.

–¿Licitar al tiempo el proyecto de urbanización ata las manos de un futuro gobierno que quiera hacer otra cosa?

–Es un proyecto de urbanización, no de obra que es casi lo que hicieron con el plan especial. No vamos a cometer el mismo error de dejarlo tan atado que se diga hasta donde tienen que ir los alcorques de los árboles. Ahora mismo, la reforma está en fase de anteproyecto y en un proceso de diálogo que va a seguir y puede generar cambios como los que ya se hicieron con las aportaciones de Otea y la Federación Vecinal.

–¿Sigue abierta la idea de lograr fondos europeos ?

–Con los fondos europeos estamos trabajando como chinos con varias personas en Innovación dedicadas en exclusiva a ver lo que sale e informar a las concejalías de a qué podemos presentarnos. Tenemos que ver si hay opciones y estudiarlo. Fondos europeos va a seguir habiendo.

–Todo esto después de años discutiendo solo sobre el tráfico y las peatonalizaciones

–Lo que sorprende es que desde 2004 a 2019 no se hubiera hecho absolutamente nada. En el Pleno en que se aprobó el plan especial, la Corporación decía que se había optado por una peatonalización parcial para su más próxima realización y no se hizo nada. Y otra cosa en aquel Pleno se dijo, textualmente, que "hoy por hoy una peatonalización al 100% es inadecuada pero en el futuro otras corporaciones pueden cambiar de opinión y dejamos preparado este documento para ese momento".

–Vamos, el espíritu de su reforma

–Sí, y eso que dicen algunos de que para suprimir el tráfico dejando una vía de servicio tenemos que hacer el carril subterráneo no es cierto. El plan especial da varias opciones. Es más, habla de que primero se haga el aparcamiento subterráneo como prueba para ver cómo se comporta el trafico. Por suerte o por desgracia ese aparcamiento no se hizo, pero sí tuvimos la experiencia para ver como se comportaba el trafico cuando se cerró el Muro por la pandemia.

–¿Algún otro plan o modificación del PGO en cartera?

–La previsión es sacar en otoño la redacción del plan especial de Cimadevilla. Allí necesitamos darle una vuelta porque no puede ser que estemos meses tramitando porque todo todo todo tiene que pasar por Patrimonio, y eso genera problemas.

–Vayamos a los barrios degradados. Han salido a licitación Inuesa, Contrueces y Monteana. ¿Y Portuarios?

–Ya está la propuesta camino de Intervención y será cuestión de días. Hubo un problema con la disponibilidad de terrenos que tienen que firmar las comunidades.

–¿Por qué se tardó tanto desde que se decidió revisar los precios?

–Los procedimientos administrativos son los que son. Nosotros ya licitamos los barrios en 2020 y salvo Contrueces, que quedó desierto, en Inuesa y Monteana se llegó a adjudicar. La sorpresa es que nos pilló el encarecimiento de los materiales, medio consecuencia de la pandemia medio de la especulación, seguramente, y las empresas no quisieron firmar. Eso nos plantó en el verano de 2021. A partir de ahí decidimos modificar y antes de hacerlo contactamos con el sector para que nos dijera por dónde nos teníamos que mover. La licitación de la modificación salió en diciembre y la completamos en primavera. Un expediente de contratación son entre seis y ocho meses y éste lo hicimos en menos, con hackeo incluido.

–¿No va a volver a sacar el Ayuntamiento convocatorias de ayudas a comunidades para la rehabilitación de fachadas?

–De lo que estamos pendientes ahora es de los fondos europeos, porque hay mucho dinero para eso, pero ese dinero no llega a los ayuntamientos sino a las comunidades autónomas y Asturias, de momento, no ha sacado ninguna convocatoria. Para nosotros, desde el presupuesto municipal es totalmente inviable hacerlo. De los 72 millones que dejó Foro comprometidos, pero sin presupuesto, se deben todavía alrededor de 15 en fachadas. Lo primero que tenemos que hacer es pagar lo que se debe.

–¿Se acabaron ya los atascos en licencias?

–No voy a decir que sea la situación ideal, porque todo tiene margen de maniobra pero no hay color. Y no lo digo yo, nos lo dijeron Asprocon, FADE y los arquitectos . No hay mejor prueba que intentar coge una cita para licencias, cuando yo llegué a la concejalía la primera era para mes y medio y ahora la tienes la semana que viene. Y yo misma acabo de firmar una licencia de obra menor de ayer y una de obra mayor de junio.

–¿Cómo va el plan de vías?

– A los vecinos de Gijón, y me incluyo, nos tiene un poco hartos, pero hay que decir que en 2012 había un proyecto constructivo por el que no se tiró y en ocho años no se hizo más que firmar un convenio. Nosotros hemos firmado un protocolo, pero no solo eso, es que Adif está redactando los pliegos de la estación intermodal. Estamos muy contentos porque lo están haciendo rápido y con la participación del Ayuntamiento y el Principado. Nos han dicho que entre septiembre y octubre saldrá a licitación. Eso es un avance importantísimo. Necesitamos el proyecto de construcción y cuantificar los importes para ponernos a trabajar y que haya obra.