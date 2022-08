illa mi, at lobortis purus molestie non. Vivamus varius pulvinar orci, in porttitor dui semper nec. Sed tristique, dui sit amet consequat consectetur, sem velit semper est, vitae pharetra nulla arcu nec justo. Nullam quis sapien nisi. Donec a pellentesque felis. Aenean massa diam, viverra at fermentum ac, dapibus eget justo. Aliquam erat volutpat. Proin in dolor sed tellus varius tincidunt.

"Si una cosa quiero decirle a mi hija y a la que viene es que, si te esfuerzas, puedes conseguir lo que quieras. Ese es el camino". Así se expresó ayer la matemática Jennifer Alonso en el patio del Antiguo Instituto tras recibir el premio Antiguo Alumno Distinguido Joven, entregado por primera vez por la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Jovellanos. El jurado la eligió entre varios perfiles de candidatos menores de 41 años debido a su amplia carrera profesional como profesora titular en Ciencias Actuariales. Ante ella se encontraba un expectante público, entre el que se encontraba su familia y una mesa formada por la alcaldesa de Gijón, Ana González; el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Hilario Mañanes; la jefa de estudios del centro, Idoya Martínez; el presidente de honor de la organización, José Miguel Fernández; y la secretaria de la Asociación de Antiguos Alumnos, María Milagros Madiedo, quien otorgó los premios como portavoz del jurado.

"Tus hijas y yo estamos muy orgullosos de ti y te queremos muchísimo", le dijo Lieven Lauwaert a su pareja, Jennifer Alonso, tras haber elogiado su trayectoria profesional en una emotiva glosa. Por su parte, la Fundación Alvargonzález, cuyo fundador fue alumno del centro, obtuvo el premio "Campanil" "por su fomento de la cultura, las artes plásticas y la literatura, así como la concesión de numerosas becas para diferentes ámbitos de la cultura", según el acta leído por María Milagros Madiedo. Ramón Alvargonzález, catedrático de la Universidad de Oviedo, recogió el premio alabando la labor del Instituto Jovellanos: "Ha sido una de las espinas dorsales de la sociedad civil gijonesa y ha tenido un papel absolutamente protagonista en todos los cambios tecnológicos y sociales que se han producido en Gijón en los dos últimos siglos", aseguró. Y subrayó que los premios "carecen de cualquier sesgo partidista". Agustín Guzmán Sancho, miembro fundador de la Fundación Foro Jovellanos, fue el encargado de realizar un discurso dedicado a la fundación, plagado de elogios a su fallecido amigo Juan Alvargonzález.

Por último, llegó el turno de la entrega del Premio Alumno Distinguido, que en ediciones anteriores había recaído en empresarios, militares o científicos. Este año, el jurado eligió a un profesional del mundo del arte, el pintor gijonés Melquiades Álvarez, que, según las palabras del periodista Julio César Iglesias, se trata de "uno de los discípulos de Jovellanos y del Jovellanos, de sabiduría sencilla y que sabe escuchar y mirar". "Lo mío no tiene mucho mérito", comenzó, modesto, el pintor, asegurando que nunca había esperado a conseguir este premio. "Mi principal premio es haber logrado el sueño que tuve cuando era adolescente", remarcó el artista, que agradecía haber tenido unos padres que le permitieron elegir un camino menos convencional y dedicarse a la pintura. En su discurso no se olvidó de su mujer, la también pintora Reyes Díaz, a quien, entre lágrimas, definió como su "compañera de vida".

Así daba fin una entrega de premios donde el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos Hilario Mañanes, quiso recordar a dos antiguas integrantes que habían fallecido recientemente: Manuela Díaz y Ana Calleja. "Allí donde estén, que descansen en paz", sentenció.

También dedicó una parte de su discurso a lanzar algunas crítica sociales. Lamentando la guerra de Ucrania y la consiguiente crisis Mañanes calificó el evento como "un alegato contra todas las guerras", pues, según su opinión, "solo a través del diálogo y la negociación se podrá llegar a una solución de los conflictos". Además, reivindicó, apoyado por la alcaldesa, la importancia de cuidar del medio ambiente: "Una vez más le toca a la sociedad científica estrujarse el cerebro y a la sociedad en su conjunto buscar soluciones si queremos tener un planeta habitable", instó Mañanes, quien expresó su deseo de que en la próxima edición –que empezaron a preparar ayer mismo–, pudieran premiar a algún ecologista por su labor contra el cambio climático.