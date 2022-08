Fuegos artificiales, bautismos de buceo y "Marlon" animan el Grupo Covadonga

Será un programa de seis días del 3 al 8 de septiembre, con actividades para todo el mundo "lúdicas, familiares, deportivas y emotivas, Unas fiestas al completo tras dos años muy duros", según las definió el presidente de la entidad Antonio Corripio , quien junto a los directivos Carlos Manjarín y Alejandro Rionda fueron los encargados de su presentación. No pudo estar por razones laborales el directivo Marino González, el verdadero artífice de la confección del programa, como así reconoció el presidente.

Se recuperan los actos de entrega de las distinciones a los Socios de Honor y Socios de Mérito. Los primeros son, en esta ocasión, 362 a los que se les impondrá la insignia de plata del club y 355 los segundos, que recibirán la tradicional reproducción de la Santina. Es este un acto muy emotivo que no se pudo celebrar los dos últimos años en los que las distinciones se enviaron por correo. También volverán a ser distinguidos los deportistas que fueron internacionales o lograron medalla en algún Campeonato de España, 72 en total, y los empleados que cumplan 25 años como tales.

Por otro lado, el club eligió como Grupista Ejemplar 2022 al pelotari Alberto Ancizu, medallista en los Juegos Olímpicos de México, varias veces campeón del mundo e innumerables veces ganador de la Semana de Pelota que organiza el Grupo Covadonga. El otro gran galardón que el club entrega anualmente es el que premia a la trayectoria deportiva y que en esta ocasión recayó en Monchu Cifuentes, destacado tenista y durante varias décadas profesor de tenis del club, función que sigue desempeñando en la actualidad. La entrega de estas distinciones tendrá lugar a las 12:30 del día 8 de septiembre. Previamente tendrá lugar un homenaje a las figuras de Jesús Revuelta y Braulio García en el 50 aniversario de su fallecimiento.

Los fuegos artificiales, una de las señas de identidad de las fiestas grupistas, tendrán lugar el día 7 cuando también habrá la actuación del grupo "Marlon". La suya no será la única actuación musical ya que también lo harán Rock en familia, DJ Affair, Gazir y Mnak, Mariachis Hispanoamericanos, Juanillous y Jairo Hortal además del Orfeón del club.

Vuelven también los pases de acompañante, uno por socio mayor de 18 años y día, que se pueden sacar para los días 3, 4 y 7 de septiembre. Una de las novedades que ha tenido una gran aceptación son los bautismo de buceo "sacamos 100 plazas y se cubrieron en seguida", indicó Corripio. Como en años anteriores a la pandemia la presentación de los principales equipos del club tendrá lugar durante estos días; lo que el balonmano aprovechará para homenajear a Antonio Mateos y José Antonio Roncero.

Durante los días de duración de la programación festiva permanecerá abierta en el salón de actos del club una exposición del talle de pintura. Las instalaciones del Grupo en Mareo también acogerá alguna de las actividades como una carrera popular, un torneo de minigolf o una masterclass de crosstraining.

El reconocimiento a la trayectoria deportiva de Ramón "Monchu" Cifuentes supone "un orgullo", como afirma el protagonista. "Es algo que nunca piensas", confiesa Cifuentes, que este domingo celebrará sus 50 años como socio del Grupo Covadonga. "Llevo toda la vida dedicado al tenis, primero como jugador y luego como profesor, aportando mi granito de arena", cuenta el galardonado, que recalca las dificultades que existían en su época como tenista. "Ir a Avilés era todo un acontecimiento", observa. Ahora, celebra las mayores oportunidades de las que disponen los jóvenes, a los que disfruta enseñando. "Me llena más la parte de profesor que la de jugador", reconoce un Cifuentes que reivindica la importancia del Grupo Covadonga para su desarrollo personal. "No es solo la parte deportiva, sino también de formación; me crié ahí", asegura el grupista, que pone en valor las relaciones que ha forjado durante su periplo en la entidad. Campeón de Asturias en 1980, Cifuentes "jamás imaginó" recibir este galardón cuando empezó en la sección de tenis del Grupo con 11 años.

El pelotari Alberto Ancizu, Grupista Ejemplar 2022, considera "una satisfacción y un orgullo" esta distinción. Con más de medio siglo como socio a sus espaldas, el pamplonica asegura que "el Grupo Covadonga ha sido y es mi segunda casa, gracias a él me introduje en la pelota y en la ciudad". Ancizu, que afirma que acudir a las instalaciones del Grupo forma parte de su "vida cotidiana", admite que aún conserva el gusanillo por la pelota, deporte que tantas alegrías le ha brindado en su trayectoria profesional. Una carrera que alcanza uno de sus puntos más memorables con la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de México. "Todo deportista sueña con participar en unas Olimpiadas", confiesa Ancizu, que comparte una anécdota de aquella edición. "No pude desfilar porque me lesioné la rodilla entrenando", bromea. El navarro alude a su etapa como presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. "Fue una experiencia agradable", apunta, no sin antes ensalzar su compromiso con la entidad que le concede este premio. "Siempre me he considerado un grupista", asevera Alberto Ancizu.