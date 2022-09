Investigan un incendio que afectó a cuatro vehículos en el Tallerón

Dos coches completamente calcinados y dos más con importantes daños en la carrocería. Este es el balance de un incendio que se originó ayer por la tarde en el aparcamiento ubicado en la travesía del Mar, justo delante del Tallerón, en el barrio de El Natahoyo. Las llamas, que provocaron una nube de humo visible desde varios puntos de la ciudad, motivaron la intervención de varias patrullas de la Policía Nacional, agentes de la Local y miembros del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Gijón, que lograron extinguir el fuego en apenas unos minutos. Hay abierta una investigación para determinar las causas de este incidente, que se sospecha pudo ser provocado. En los últimos días han sido ocho los vehículos quemados en Gijón.

El aviso a emergencias llegó pasadas las tres y media de la tarde. Acudió una dotación de bomberos, un camión de primera salida, con cinco efectivos que rápidamente desplegaron las mangueras para sofocar las llamas. El incendio se había originado en un coche estacionado en el aparcamiento que llevaba "casi un año ahí abandonado", según relató uno de los trabajadores del Tallerón. Ese coche, además, "no tenía ya ni los cristales, pero no sabemos de quién puede ser", reflexionaba otro trabajador mientras los agentes intentaban dar con su propietario. No había matrícula.

Las llamas rápidamente llegaron al coche aparcado más cercano, que también quedó calcinado por completo. Fruto del calor de fuego, otros dos coches más sufrieron daños importantes, uno en el lateral derecho (reventó el cristal de una de las puertas) y el otro en la zona delantera. Esos tres coches afectados eran de trabajadores de la zona. Al menos, no hubo daños personales.

Una vez que los bomberos concluyeron sus labores (también emplearon espuma "para sellar los vehículos") fue el turno para que la Policía Científica realizase fotografías de la zona y buscase cualquier indicio para esclarecer las causas. Por su parte, agentes de Seguridad Ciudadana trataban de lograr las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para comprobar si en los momentos previos al incendio se identificaba a alguien. Justo delante había una cámara, "pero creo que no funciona", explicó uno de los trabajadores a los agentes presentes en el lugar de los hechos.

Al margen de los contenedores de basura –un problema al alza en la ciudad– también son varios los vehículos que han ardido en distintos puntos de Gijón en los últimos meses. Según las fuentes consultadas, ocho de ellos solo en los últimos días. Es por ello que se investiga policialmente si existe alguna relación entre estos siniestros.

Fuego en Los Pericones

La de ayer no fue la única intervención por un fuego de los bomberos. Varios efectivos, apenas unas horas antes, se habían desplazado desde el parque de Roces hasta una zona arbolada de la parte alta del cementerio de "El Suco", en el parque de Los Pericones, cerca de una vivienda abandonada. Las labores de extinción por parte de los bomberos fueron rápidas y el incendio quedó controlado.