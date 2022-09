Cuando el verano va tocando a su fin, llega el aluvión de consultas de belleza. El ánimo parece que se apaga, se acaban las vacaciones, llega la vuelta al cole y la rutina, el bronceado desaparece y florecen sus consecuencias. Y, precisamente en esas consecuencias, voy a centrarme hoy.

Pero no me quiero poner drástica, no soy así. Quienes se cuidan de forma habitual, no tienen por qué sufrir las mismas consecuencias. Esto es una realidad. Constancia como clave del éxito, siempre.

Piel obstruida y con aspecto apagado

En general, hay dos temas estrella en esta época: uno son las manchas y el otro la piel obstruida, con granitos y falta de vitalidad. Esta última es la primera a solucionar, y quien más quien menos la padece. El sol, el uso más frecuente de cremas de protección solar, y una alimentación más desordenada, son los principales culpables de ese aspecto insano de la piel.

Así que, como buena defensora de las higienes faciales, puedo decir que sin duda es el primer paso a dar. Tan sencillo como eso, lo repito año tras año. Pero últimamente observo, que la gente se complica mucho con este tema también, y no dejan de llegar preguntas sobre qué tipo de limpieza en concreto hacerse. En belleza, como en casi todo a día de hoy, hay demasiadas opciones. Actualmente existen tanta variedad de tratamientos que uno no sabe cuál escoger. Lees y todos parecen encajar con lo que buscas. Normal. Las necesidades generales son comunes en la mayoría. Pero eso no es lo interesante, no es lo que queremos, pues para nuestra piel hay que escoger lo mejor. Lo que de verdad importa es reconocer las necesidades específicas y reales de cada piel y eso dirá qué limpieza necesita.

Siempre a vueltas con esto. Yo recomiendo: calma, consulta, escucha y dejarse hacer. No importa si tu amiga se hizo no sé qué, o si otra cosa aparece en Instagram, o si el otoño pasado te hiciste ... Valoración, es lo más importante y efectivo, y siempre asesoramiento profesional.

Manchas

Y el otro temazo son las manchas. Y atención, porque este año estoy viendo más nuevos casos que nunca, y un empeoramiento de las que ya existentes. Y ahora me voy a poner seria, muy seria. Aquí os dejo una guía para poder identificar de forma rápida si tus manchas tienen alguna posibilidad de mejorar. Por favor, leed de nuevo, que es importante: alguna posibilidad de mejorar. Porque lamento comunicar así, de sopetón, que no hay nada ni nadie que pueda garantizar la desaparición definitiva de las manchas. Dicho esto, aquí están los puntos que han de tenerse en cuenta. Revisa si estás dispuesto/a a cumplirlos, porque sólo así podrás aspirar a obtener un resultado satisfactorio:

–Se acabó el sol. Las manchas afloran con el sol, así que si quieres que mejoren o mantener el

resultado de cualquier tratamiento, tomar el sol no puede formar parte de tu estilo de vida. –Protección solar o, mejor dicho, obsesión con la protección solar. Ha de ser tu mejor amiga. Siempre juntas, en cantidad, frecuencia y calidad. Las normas de protección solar ya son de sobra conocidas. Y no es fácil cumplirlas.

–Protección de rostro y cuerpo. Tapar y proteger la cara no significa ni garantiza que con la exposición solar en el resto del cuerpo no se vaya a manchar el rostro. Siempre que cuento esto me parece como dar una torta a mano abierta. Si acabáis de enteraros siento haber sido yo quien os haya dado esta terrible noticia.

-–Completar los productos de protección solar con otras medidas físicas, como sombreros, sombrillas, gafas de sol y ropa con protección solar UPF 40- 50+. El UPF es el factor de protección ultravioleta. No es lo mismo lo que protege una crema para el sol que una prenda de ropa con UPF.

–Incorpora a tu vida la fotoprotección oral. Destacan ingredientes como el Polypodium leucotomos y el Pycnogenol, cada vez con más evidencia científica. Toda ayuda es bienvenida en un tema tan complicado.

Y, por supuesto, antes de actuar, es necesario que un dermatólogo examine las machas y determine que las lesiones son puramente cuestión estética. Ya sabéis, belleza con cabeza.

