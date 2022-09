Ana Puerto rechaza dialogar con Vox y no favorecerá el regreso de los toros

"Negociar, hablar, acordar, tiene sus límites. A mí me parece que nuestra ideología pone límites respecto a algunas ideologías que hay en esta ciudad y que están avanzando por Europa. No podemos dejar ese tipo de cosas en ‘ya veremos qué sucede y con quién nos tenemos que sentar’. Yo creo que también nosotros, y eso tiene que ver con nuestra militancia, tenemos unos límites que no vamos a traspasar y no vamos a pactar con la ultraderecha las cosas que tienen que ver con la ciudad". Ana Puerto marcó ayer con estas palabras una línea roja respecto a Vox en el encuentro que mantuvo con la militancia en la Casa del Pueblo y en el que asistentes se interesaron expresamente por conocer su postura al respecto después de que el otro candidato, Luis Manuel Flórez, "Floro", respondiera en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos con Vox que él está abierto a escuchar a todo el mundo y ver después si hay que poner o no una línea roja. La precandidata también aseguró que no va "a favorecer" la vuelta de las corridas de toros a El Bibio, frente al planteamiento de Floro de escuchar a todas las partes antes de decidir.

Ana Puerto logró ayer abarrotar la estancia principal de la Casa del Pueblo, como ya hiciera el pasado jueves Floro. Entre los presentes, estaba la histórica militante Ángeles Flórez Peón, "Maricuela", de 103 años, que llegó cuando ya había comenzado el acto y recibió una ovación cerrada de todos los asistentes, después de que la precandidata interrumpiera su exposición inicial, para decir emocionada: "No me puedo creer que esté aquí Maricuela". La precandidata comenzó apuntando que dio el paso tras un "proceso muy duro para esta agrupación que se estaba cerrando en falso, con un acuerdo de ejecutiva que además no fue presentado en asamblea para que todos pudiéramos dar nuestra opinión una vez que la mayoría de la militancia había pedido primarias". Lo hizo ante un auditorio en el que estaban afines a la Alcaldesa, como los concejales Dolores Patón, Manuel Ángel Vallina y Carmen Saras, así como históricos como Manuel Muruáis o el diputado autonómico Alfonso Albadalejo. Además, se encontraban afiliados que firmaron para exigir primarias, como el exconcejal Daniel Gutiérrez Granda, quien explicó que aún no tiene decidido el voto. También acudió el histórico de UGT Balbino Fernández Puerto señaló que "con toda la humildad posible, puedo hacerlo", respecto a volver a ganar la Alcaldía para el PSOE. Y destacó su orgullo como militante porque "formar parte del PSOE no es algo que se pueda decidir ahora porque te ofrecen un cargo, es algo que compromete a lo largo del tiempo, con unos principios y con unas ideas y esas son las que tenemos nosotros". No fue la única comparación implícita con el otro precandidato, que no está afiliado al partido. También aseveró: "El PSOE es un partido abierto a esta ciudad y nadie tiene que venir a decirnos que gracias a alguien de fuera tenemos el partido abierto a la ciudad". Entre los asistentes hubo militantes que pidieron la "dimisión" de la ejecutiva local, lo que pudo escuchar de primera mano una de sus integrantes, Sonia Galeano. Casi a la misma hora, Luis Manuel Flórez celebraba un encuentro con militantes y simpatizantes en un local hostelero de El Natahoyo, entre los que se encontraban "dirigentes de entidades sociales y vecinales de la zona oeste". "Aseguraron que el próximo día 9 de octubre van a votar a Floro porque viene a servir a Gijón y no a servirse de Gijón", indicaron desde el equipo del precandidato. Durante el encuentro, Floro conversó, entre otros asuntos, sobre los problemas de contaminación de la zona oeste. Ambos aspirantes entregarán hoy sus avales en la FSA. Si no hay sorpresas, pasarán a ser candidatos a las primarias de manera oficial.