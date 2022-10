"La mayor parte del software que se hace en Asturias se vende fuera"

Patricio José Arias Álvarez es el presidente del Clúster TIC Asturias, que aglutina a empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. La asociación organizó ayer en el Parque Científico y Tecnológico la jornada "Asturias Software Boutique", en la que se puso en contacto a empresas de soluciones digitalizadoras y potenciales clientes asturianos de los sectores de defensa, turismo y hostelería, construcción, comercio y residuos. Arias señala que el 85% del software que se produce en Asturias se exporta y aboga por "mentalizar a las organizaciones y a la administración pública que apuesten por la tecnología y por lo local".

–¿Qué ofrece el sector en Asturias a sus potenciales clientes?

–Escucharles por un lado y también aportarles nuestras soluciones para ayudarles en el proceso de transformación digital, necesaria para que mantengan la competitividad.

–¿Qué le hace pensar que el 85% del software que se produce en Asturias se exporte?

–Es un dato que es positivo y que también es negativo a la vez. Es decir, somos muy competitivos y tenemos mucho mercado fuera, pero es una pena que aquí en Asturias, sobre todo visto desde el punto de vista del cliente, no se contrate con empresas del sector asturianas. A mí me da igual vender aquí que vender fuera. Estamos en un sector en el que no se dan los costes de desplazamiento y logística que tienen otros sectores, tenemos esa ventaja. Pero es una pena que esa cercanía que se tiene cuando contratas con un proveedor local, en el tema de la tecnología no se aprecie. Poder coger a alguien y decirle, "oye, ponme esto aquí y hasta que no funcione no te vas", con una gran empresa de fuera no lo tienes.

–¿Por qué cree en Asturias no se adquiere más software asturiano?

–Realmente no lo sé. Habría que hacer un análisis histórico, psicológico y sociológico. Pero nos pasa muchas veces. Tenemos a las grandes comunidades como Madrid y Cataluña que son autosuficientes, y que junto con el País Vasco y Galicia cuidan mucho su producto y lo potencian. Y que la economía regional basada en TIC se potencie es bueno. Aquí en Asturias yo creo que a nivel de administración, pero también a nivel de cada una de las personas, tendemos a pensar que lo de fuera es lo mejor y lo de aquí no damos el valor suficiente.

–¿Qué supone el sector para la economía regional?

–Los últimos datos que hay son de 2019, cuando suponía el 4% del PIB de Asturias y el 2% del empleo, es decir, tenemos un índice de productividad muy elevado. Ahora esos porcentajes serán superiores. Nuestra aportación al PIB se basa exclusivamente en mano de obra, no vendemos bienes, sino servicios, con lo cual eso supone que nuestra productividad es mucho mayor, porque vendemos horas de conocimiento, no toneladas de nada.

–¿Y cómo estamos respecto al resto de España?

–Nos queda margen para crecer. La media de España es que el sector TIC supone el 4% del empleo total, en cifras de 2019. Ahora ese porcentaje será mayor. Desde 2004, los empleos asociados a las tecnologías de la información y la comunicación han crecido en un 58% en España, frente al 4% de crecimiento del empleo a nivel global.

–¿Qué objetivo se marcan con esta jornada?

–Que se nos conozca y que se nos valore. Mentalizar a las organizaciones y a las empresas de que la tecnología es algo imprescindible, que tenemos que apostar por ello. Si es con una empresa del sector TIC regional, mejor, pero si no, que al menos lo hagan. Hay que dar ese paso. Es obvio que el mundo va por este camino, todo el mundo lo sabe. Las empresas que estaban más adaptadas o pudieron dar el paso más rápidamente soportaron mucho mejor la última crisis y la situación actual no es mucho mejor ahora; estamos en un momento en el que tenemos que exprimir nuestra productividad y competitividad y no dejarnos adelantar.