En EMULSA, una media de 225 operarios trabajan de lunes a sábado, de seis de la madrugada a doce del mediodía para limpiar las calles de toda la zona urbana de Gijón. Su horario comienza muy temprano para realizar las labores de barrido y baldeo, bien manualmente o con máquinas, así como el vaciado de papeleras o la desratización… cuando menos ciudadanos hay por las calles, favoreciendo la seguridad y disminuyendo las molestias. Terminan su labor a las doce del mediodía, aunque en algunas zonas de mayor uso ciudadano se realizan barridos de repaso por las tardes y durante la temporada turística de verano se realizan planes especiales de refuerzo con horarios especiales.

Pero todo ese trabajo de los operarios de limpieza de EMULSA no sirve de nada sin la colaboración ciudadana. Es imposible mantener las calles de Gijón limpias como a todos nos gusta, de ahí el llamamiento a utilizar las papeleras, a no dejar residuos junto a los contenedores, a no tirar colillas o a recoger los excrementos de perros….como hacen miles de personas diariamente. Gracias por sumar porque #GijónMeImporta.