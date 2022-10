Asesores de la EMA analizan ya la reclamación de FCC en El Arbeyal

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) está en estos momentos estudiando los argumentos con los que FCC avala su reclamación de 1,5 millones más por su trabajo de construcción del pozo de tormentas del Arbeyal. La reclamación, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, se formalizó por registro ante la empresa municipal hace unos días. FCC reclama esa cantidad en base al incremento de precios de los materiales, los costes adicionales que les conllevaron retrasos ajenos a su labor y la incorporación de actuaciones que consideran no estaban incluidas ni en el contrato inicial de 2018, ni en los dos modificados aprobados en 2019 y 2020.

Desde la empresa que preside el edil socialista Olmo Ron se minimiza la situación al explicar que este tipo de reclamaciones son cada vez más habituales. Sus asesores ya están estudiando la documentación presentada por FCC. Desde la oposición se alerta de otro nuevo sobrecoste en una obra municipal y la posibilidad real de que otro proyecto acabe en los tribunales. En el recuerdo de todos están los problemas que hubo con el pozo de tormentas de Hermanos Castro. En el caso de la obra del Arbeyal el proyecto salió a licitación por 10,7 millones y 22 meses de obra. Se adjudicó a FCC en 7,2, a los que hubo que sumar un millón más en dos modificados y el plan de trabajo acabó prolongándose hasta agosto del año pasado.

"El gobierno de Ana González no ha sido capaz de finalizar ninguna obra ni en plazo ni en presupuesto. Todas han sufrido retrasos y sobrecostes sobre el precio de licitación. Todo ello parte de un grave problema en la contratación que no ha sabido resolverse: el precio de adjudicación frente al de licitación", explica José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos y consejero de la EMA. Al consejo aún no llegó este asunto.

Contra el gobierno también carga Foro. "Parece que ni una sola obra se libra de la mala gestión de este gobierno local. También el pozo del Arbeyal nos va a costar a los gijoneses mucho más del precio por el que fue adjudicado, fiel a los sobrecostes a los que los socialistas nos tienen acostumbrados", denuncia el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador.

"Lo que esperamos es que el Ayuntamiento vele por el dinero público y la realidad es que esta obra ya ha finalizado con cuantiosos sobrecostes de las constructoras con dinero público", explica Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo recordando tanto los dos modificados de obra previo a la subida de los materiales como la adhesión del Ayuntamiento de Gijón al decreto regional para proteger a las constructoras de posibles pérdidas porque "así se garantizan las licitaciones".

La situación también preocupa a PP y Vox. De hecho la portavoz popular, Ángela Pumariega, va más allá del pozo del Arbeyal en su reflexión al pedir al gobierno local que "revise las condiciones de obras públicas en las que se esté produciendo un incremento inusual de costes con el fin de que no recaigan todos los incrementos solo en los contratistas". Eladio de la Concha, de Vox, ya da por sentado que el problema acabara en los tribunales con un recurso de la constructora frente a una primera desestimación de la EMA. "Esperamos que esta obra no resulte una nueva decepción y mayor gasto para los gijoneses. Este equipo municipal es especialista en no concluir ninguna infraestructura como es debido y crear nuevos problemas a los ciudadanos", remató De La Concha.