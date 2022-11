Foro se hizo eco ayer de las quejas del sector hostelero debido a que los bares se les está denegando el permiso para activar el volumen de los televisores de las terrazas durante los partidos del Mundial de Fútbol, ruego que habría presentado Foro el 17 de octubre pidiendo hacer una excepción en la normativa también para los partidos del Sporting. Jesús Martínez Salvador recordó que el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, se comprometió a facilitar una reunión entre la Federación de asociaciones vecinales (FAV) y Otea para llegar a un acuerdo. Esta reunión, más allá de conversaciones informales, no se ha producido. "No ha movido ni un solo dedo y ya nos llegan quejas de hosteleros a los que no se les permite dar más servicio en los partidos", zanjó.