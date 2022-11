¿Alguna vez os habías parado a pensar cómo es posible, que a pesar de las crisis, el sector de la cosmética y la belleza se mantenga, o que incluso experimente un crecimiento?

Siempre digo que, lejos de ser un mundo frívolo, la belleza nos hace sentir bien, y que el impacto que el cuidarse y verse bien tiene sobre el estado emocional de las personas, es indiscutible. Esa es una de las razones por las que me apasiona mi trabajo: por la capacidad de influir de manera tan positiva en los demás. Aunque, a veces, me siento como si trabajara en un taller de reparación. ¿Imagináis por qué? La mayoría de veces, las pieles están en mal estado por un inadecuado cuidado en casa. Por exceso, o por defecto, pero en definitiva, por un tratamiento domiciliario incorrecto.

Por qué no obtienes los resultados deseados

Hace poco Paula Begoun, un gran referente en cosmética mundial, afirmaba: “No se si realmente un consumidor puede llegar a estar informado”. Me sentí tan identificada... cuando has dedicado tu vida, imaginad ella con 70 años, a estudiar e investigar sobre la piel y la cosmética, eres plenamente consciente de eso.

Hay consumidores que buscan mucha información, que se apasionan por este mundo, que ponen mucho esfuerzo e ilusión, pero que no obtienen los resultados que buscan. Lo más importante es conocer el estado de la piel, qué se quiere conseguir, valorar si eso es posible, y de ser así, buscar las armas para lograrlo, con el compromiso de llevarlo a cabo. Para esto la base de todo siempre, siempre es la piel. ¿Qué ingredientes necesita? ¿Dónde necesito que lleguen para que sean realmente efectivos? Suena sencillo, ¿verdad? Pues no lo es. Una vez leí que el 92% de los clientes escogen el centro por la profesionalidad de sus trabajadores, esteticistas en este caso. Ahí está la clave. El conocimiento dermatológico y científico más avanzado en cuanto a piel y cosmética, aplicada a cada caso, dirá lo que cada piel necesita.

Es crucial hacer el tratamiento en casa porque el buen estado de la piel de nuestros clientes refleja nuestra competencia profesional. Si yo voy a asumir la responsabilidad de tu piel, necesito que hagas el tratamiento en casa. Los clientes son el mejor escaparate de un centro. Y para que luzcan lo mejor posible la base es el cuidado diario y acertado de la piel. Por eso el diagnostico y asesoramiento cosmético profesional y la constancia por parte del paciente, son las claves para el éxito. Y a partir de ahí, la estética, la medicina estética, la alimentación, la micronutrición... ¡Se pueden hacer tantas cosas! Ojo, no es que se pueda conseguir todo lo que deseamos, pero se pueden conseguir resultados maravillosos.

Qué hay detrás de los "beauty-chollos"

Y aprovecho estas fechas en las que estamos, con medio mundo ya pendiente del Black Friday, para tratar un tema que, confieso, siempre me ha provocado rechazo. Es una cuestión personal, porque nunca me han atraído especialmente los "chollos" o los "descuentazos", me generan desconfianza, incluso falta de profesionalidad, en según qué sectores. Además, vemos cómo a veces se ofrecen artículos que no tienen rotación, o de hace años, para quitárselos de encima y con el gancho de un precio de saldo. Me parece que es faltar al respeto del cliente, por no decir engañar directamente. Aunque entiendo que las grandes superficies de venta de productos tienen capacidad para hacer ese tipo de acciones, y grandes descuentos y aún así sacar un beneficio importante. Yo apuesto por un concepto diferente, mi particular "Beauty Week". Una semana con sorpresas especiales, y con el claro objetivo de fomentar los cuidados de belleza como una forma más de autocuidado. Qué necesario es lo que yo siempre llamo "un momento para ti". Será una semana en la que haré sugerencias atractivas y que son una gran oportunidad, pero sin presión, ni agobio, ni estrés, ni ansia viva de consumo. Recordad que ¡esto es #bellezaconcabeza! Lo hago desde el máximo respeto por mi trabajo y el de mi equipo, lo hago para dar a los clientes lo que quieren porque así me lo han manifestado, y lo merecen. Si os ha generado curiosidad y no queréis perderos ningún detalle, seguidme en redes sociales o consultadme.

Y para terminar, me gustaría recalcar que una piel bonita es una piel sana, y que sólo tenemos una, es nuestra carta de presentación y merece la pena cuidar de ella. Si quieres ir a por todas, déjate acompañar.

www.estelabelleza.com