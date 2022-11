La pasión por las setas, tarde pero con fuerza: así empieza la temporada para la Sociedad de Micología

La temporada de setas empieza a coger impulso entre los responsables de la Sociedad Asturiana de Micología, que pregona la afición por esta afición con sus proyectos y actividades desde Gijón. El pasado sábado, tuvo lugar una de las salidas que organiza la entidad cada año. Fue una recogida en León para que los aficionados a la micología "aprendan sobre el terreno", como afirma Herminio Lara, presidente del colectivo, con sede en la calle Tirso de Molina.

La excursión, a la que acudió medio centenar de personas, tanto socios como no socios, supuso la parte práctica de un curso promovido por la asociación para principiantes. "La gente había visto las setas solo en fotos o en diapositivas", cuenta Lara, que ensalza que la mayoría de actividades fomentadas por la sociedad "están abiertas a todo el mundo que quiera participar". Respecto al viaje del sábado, el líder del club micológico no alberga dudas. "Fue una de las excursiones más numerosas del año", comenta Lara, que asegura que se recogieron champiñones, níscalos y boletus durante el recorrido.

"La gente quedó muy contenta por lo que aprendieron", declara el presidente, que incide en la relevancia de que los interesados interactúen y palpen el terreno en el que explorar. "Se puede ver la seta cuando es joven, madura y vieja", sostiene Herminio Lara, que añade que "la seta va cambiando de textura, de color...", añade. Pese a la necesidad de una explicación teórica, Lara asegura que son las excursiones lo que realmente ilusionan a los participantes. "Disfrutan del paseo por el bosque y de ir despacio buscando las setas", manifiesta. "Es agradable respirar aire puro y pasar el día por ahí", apunta un Herminio Lara que se muestra satisfecho por la acogida de la que gozan las propuestas de la entidad. "Viene gente de Oviedo, Luanco, Llanes, Ribadesella, etc.", subraya. "Están encantados", remarca. El cursillo que precedió a la excursión se dirige a un público que se está iniciando en la materia. "Se explica de dónde viene una seta, las familias y los géneros por alto, y luego las especies", destaca.

A pesar del éxito cosechado en la excursión del fin de semana, es probable que esta sea la última de 2022 que se base en la recogida de setas. "El frío está llegando y encontraríamos poco en el bosque", cuenta Lara, que desgrana por qué se eligió León y no Asturias para celebrar la ruta. "Estaba muy seco", lamenta. Este año, "la recogida se retrasó mucho por la sequía y el calor, es malo para la fructificación de las setas", desgrana el líder de la sociedad, que describe las condiciones óptimas para llevar a cabo recogidas de setas. "Que haya llovido días antes y que las temperaturas máximas no bajen de diez grados, porque afecta al sistema de reproducción del hongo", recalca.

No obstante, Lara reivindica el estado de la naturaleza regional en materia de setas. "Ahora los montes están bien en cantidad y variedad", pondera Herminio Lara, que tiene claro de dónde procede el interés por el mundo micológico entre los visitantes de la entidad, con sede en Gijón. "El 95 por ciento es por el tema gastronómico y primero hay que aprender qué setas son tóxicas y venenosas", mantiene.

Agustina Malillos fue socia anteriormente, aunque este curso todavía no se ha apuntado a la asociación. El gusto por el universo de las setas se lo inculcó su hermano. En la tarde de ayer, Malillos llevó a la sede de la Sociedad Asturiana de Micología un puñado de setas que había recogido en su finca. "No me atrevo a comerlas sin que me las miren", anuncia. "Me encanta andar por el monte y explorar", indica Agustina Malillos, que siente una envidia sana por los asistentes a la excursión del sábado, a la que no pudo acudir. "Se cogen muchísimas y en León seguramente hay más variación que en Asturias", comenta. "Pasear por el monte y encontrar las setas es lo más atractivo", garantiza Jorge Díaz, miembro de la asociación y uno de los muchos que han hallado en la Sociedad Asturiana de Micología un lugar para compartir su afición.