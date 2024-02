Revienta una expendedora de un "alcantarillazo" y se lleva 100 euros en comida

Nuevo robo en Gijón con el método del "alcantarillazo". Una mujer, vecina de la ciudad y nacida en 1975, fue detenida el pasado domingo tras haber cogido una tapa de alcantarilla para reventar una máquina expendedora de comida de una tienda situada en la calle Ecuador, en el barrio de La Calzada. El atraco se produjo entre las 19.25 y las 19.28 horas de la tarde, ya que es en esa franja de tiempo cuando las cámaras de seguridad del comercio lograron captar a la procesada. La mujer rompió el cristal protector de la máquina, así como el de la nevera, y se llevó varios alimentos valorados en cien euros. Fue poco después detenida por la Policía Nacional. Los desperfectos provocados en la máquina ascendían a 600 euros.

Este robo no es el único que ha cometido. De hecho, pese a que la grabación de las cámaras de seguridad de la tienda no es del todo nítida, los agentes fueron capaces de identificarla al ser para ellos ya una vieja conocida. Tiene varios antecedentes por otros robos en la ciudad utilizando medios parecidos. Según las fuentes consultadas, la mujer siempre opta por robar comida. La implicada ha pasado a disposición judicial y ha quedado en libertad acusada de un delito de robo. Optó por su derecho a no declarar ni ante los agentes, ni ante el juez. Este no es el único caso que se ha producido en la ciudad de forma reciente. El pasado 17 de enero un joven de 26 años fue detenido tras romper un escaparate de una tienda en la avenida Schulz con una alcantarilla y llevarse dos patinetes.