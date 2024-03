Clamor vecinal y rechazo total a un vial en superficie: "Es el colmo; vamos a luchar"

«Un escándalo», «un fraude», «la gota que colma el vaso». El lenguaje se le quedaba ayer corto a la zona oeste para definir el varapalo en el proyecto del vial de Jove. Los vecinos, que advierten que las administraciones les van «a tener de frente», rechazan por ahora la idea de un vial en superficie que, dicen, «partiría en dos» a las parroquias de Jove y de Veriña y «crearía una nueva brecha» urbanística con un «claro impacto» en la contaminación, sobre todo, acústica. Todo el aparataje social está activado: las asociaciones comenzaron a hablar ayer entre ellas para estudiar medidas conjuntas y la federación que las agrupa, la FAV, convoca a su directiva de manera urgente para consensuar un comunicado esta misma tarde. Los grupos políticos municipales, por su parte, se alinean con los vecinos, tildando como «una tomadura de pelo» un anuncio que la Cámara de Comercio de Gijón define como «decepcionante». Los ecologistas y la Plataforma contra la Contaminación, por la suya, consideran «inverosímil» que al túnel, tras años de estudios, se le encuentren ahora inviabilidades técnicas.

José Ramón Fernández, líder vecinal de Jove, no encontraba ayer las palabras. «Esto no tiene un pase. Es una vergüenza, un insulto, una mofa a los contribuyentes. Veinte años esperando y nos vienen ahora con que hay casas afectadas. ¿Cuánto dineral se han gastado en estudios hasta ahora? ¿Qué han estado haciendo?», se pregunta. «Primero habían hablado de un túnel y después nos vendieron esta idea del semitúnel con bulevar por encima. Ahora, que tampoco, que en superficie. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una pasarela a 6.000 metros de altura para que pasen los camiones? Esto es un insulto a toda la parroquia de Jove y sus alrededores. Y nos van a tener de frente. La gente se va a poner de uñas», asevera el presidente, que destaca el «claro problema de contaminación acústica» que a su juicio acarrearía no cubrir este vial. Álvaro Tuero, líder vecinal de El Natahoyo, leía ayer la noticia en alto mientras la valoraba: «Estoy empezando a desmayarme. ¿Esto es una broma? Para hacer una dichosa carretera podían haberla puesto desde el primer día. ¿20 años para esto? ¿Y qué diferencia hay entre tener la carretera en superficie en un lado o a 500 metros? Esto es un shock para toda la ciudad. En Gijón nos están tomando el pelo». El presidente anima «movilizarse» y a organizar «una gran manifestación». Y lanza otra reflexión, más honda: «En Gijón somos la ciudad del casi. No hay metrotrén, pero casi, no hay estación de tren ni de autobuses, pero casi. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos?».

«El Gobierno de Pedro Sánchez nos usó en la campaña electoral», critica Pumariega (PP)

Desde La Calzada, Carlos Arias advierte que un vial en superficie de este tipo «partiría la zona oeste en dos» y «significaría incluso la desaparición de parte del barrio de Jove». «Estamos tristes, muy tristes por ver que después de décadas esperando surja lo que parece una ocurrencia de última hora. Constata, también, el poco peso de nuestros representantes en Madrid y la poca importancia que la Administración central da a nuestra región», añade. Incide en que el vial en superficie «no soluciona un problema, solo lo cambia de sitio», y lamenta que, «mientras se habla de eliminar barreras en la ciudad, se plantee una obra que la parte y la trocea». «Lo que sugieren empeoraría la contaminación en la zona, habría más ruido. No se puede aislar más este entorno», reprocha. En Veriña, José Luis García Nicieza lanza también una retahíla de adjetivos: «Es una vergüenza, un engaño; es increíble. Ya parece que se están riendo de nosotros. El año pasado, cuando se advirtió de que caducaba el estudio ambiental, nadie habló de que había 150 casas en peligro, nadie dijo nada del túnel. Y yo no soy técnico, pero, si se podía hacer en su día, ¿qué cambió desde entonces? Lo que no quieren es poner el dinero». Su parroquia, adelanta, está también en contra de la medida, al menos, por ahora. «Los vecinos no vamos a permitir esto; vamos a luchar hasta donde podamos. No pueden dejar pasar los camiones por el medio de Jove y Veriña. No puede ser. Esto es aberrante», señala. Manuel Cañete, líder de la FAV, resume el reguero de críticas. «Nos han estafado. ¿Dónde está ese proyecto que el PSOE presentó y paseó a bombo y platillo? O se van a casa, o dan explicaciones, pero Gijón no puede quedarse en casa», asevera.

La Plataforma contra la Contaminación, con José Luis Rodríguez Peón como portavoz, se muestra también indignado. «Tenemos que movilizar a toda la zona oeste. Lo que plantean es una desgracia y ni el Principado lo puede consentir ni el Ayuntamiento puede consentírselo. El problema es muy grave; esto puede ser la gota que colme el vaso. Nos vamos a movilizar, que lo sepan», afirma. Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecologías de Asturias, tampoco da crédito y tiene, como el resto, más preguntas que respuestas. «¿De dónde sacan que hay viviendas en peligro? ¡Pero si en Gijón han hecho hasta minas debajo de las casas y ahora las quieren ampliar! ¿Y Oviedo? ¿Allí sí pueden hacer una autopista debajo de las viviendas, como anunciaron? No me cuadra nada. ¿En qué se gastaron el dinero de tantos estudios? Ahora Jove no va a querer el proyecto, y con razón. Lo realmente sorprendente es que salgan con esto ahora. Si es verdad lo que dicen, ¿cómo no lo vieron antes? ¿Cómo no es viable esto y sí lo es el metrotrén?», inquiere.

Tampoco en lo político hubo disidencias. Gobierno y oposición, a izquierda y a derecha, criticaron ayer el nuevo giro que ha dado el proyecto del vial de Jove. La portavoz municipal del PP, y vicealcaldesa de Gijón en el gobierno compartido con Foro, Ángela Pumariega, fija la culpa en el PSOE. «Que el trato del Gobierno de Pedro Sánchez a Gijón es de tomadura de pelo es algo que ya se sabía. Pero es que ahora ni se molestan en disimular que solo nos utilizaron como argumento de campaña electoral para engañar a todos los gijoneses», indica, recordando que el anuncio del vial de Jove con una inversión de casi 290 millones se hizo en la precampaña electoral del mayo del año pasado.

La oposición, por su parte, llama a la movilización. «No, este no es el camino y no es para estar satisfechos. No se les puede pedir a los vecinos de la zona oeste un sacrifico a mayores», denuncia Monchu García, secretario general del PSOE gijonés, que lamenta que el nuevo planteamiento recupere «una decisión que ya los vecinos descartaron en aquel momento porque no se veía adecuada», en referencia a la protesta vecinal generada en los años 90 del siglo pasado cuando se planteó un vial cruzando por Jove. «Esperamos que se convoque con urgencia una Junta de Portavoces para explicarnos en detalle la reunión y articular una respuesta conjunta de ciudad. Necesitamos unidad de acción, política y social, para reivindicar no solo el vial de Xove, sino el resto de infraestructuras pendientes en la ciudad», indica, por su lado, Javier Suárez Llana, de Izquierda Unidad, que lamenta «el enésimo incumplimiento con Gijón». Idea similar que transmite la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que pide convocar al Consejo Social. «Esto que proponen no soluciona nada: es un despropósito, es absolutamente inaceptable y Xixón tiene que plantarse. Se ríen de los vecinos del oeste de Xixón día sí y día también». La edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, denuncia «un juego de trileros al más puro estilo socialista que nos deja el vial de Jove como una carretera a cielo abierto súper contaminante física y acústicamente. ¿No había casas y residencia antes?».

Desde la Cámara de Comercio de Gijón, por último, lamentan que el anuncio «trastoca y modifica sustancialmente el que era el elemento clave de esta infraestructura» y califican como «decepcionante» un cambio para el que piden «un análisis técnico riguroso», ya que «en la ciudad se han desarrollado otras ingenierías de similares características, como el metrotrén, que no han tenido problemas en su ejecución como el que ahora se plantea». «Ya no se concibe más dilación», urgen en la entidad.

