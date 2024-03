"En Cruz Roja debemos darnos más a conocer y sumar nuevos voluntarios"

José Ramón González (Gijón, 1956) es desde hace una semana el nuevo presidente de la asamblea local de Cruz Roja en Gijón. Comercial jubilado, desarrolló gran parte de su carrera en Hidroeléctrica del Cantábrico (EDP) y es también presidente de la Sociedad Gastronómica La Boya. Se plantea, como retos, dar a conocer la labor de la entidad en la ciudad y ampliar la red de voluntariado.

–¿Ya conoce al equipo?

–Ejercía como vicepresidente, desde agosto, cuando me lo pidió Ángel Benavente (ahora responsable de Emvisa), pero aún me quedas cosas por conocer. En Cruz Roja hay muchísimos proyectos.

–¿Cómo surgió dar el paso?

–Me consta que estuvieron buscando opciones varios meses, pero un día nos citaron a una reunión y todos miraron para mí (ríe). Me hace muchísima ilusión.

–En el comunicado de su nombramiento señalaba que quería potenciar una asamblea "activa".

–Sí, quiero darle más visibilidad a todo lo que se hace en la asamblea. Más o menos todo el mundo sabe que Cruz Roja existe y que ayuda a mucha gente, pero hasta ahí. No se sabe tanto el detalle de todos los proyectos, incluso algunos internacionales, y debemos darnos a conocer. Nuestra gran labor depende de nuestras empresas socias, que son 146, además de 9.060 socios que nos ayudan con su aportación anual. El año pasado se atendieron a 8.000 personas.

–¿Cree que la labor del voluntariado se puede aún potenciar?

–Sí. Cada uno ayuda en lo que puede, ya sea con dos horas a la semana o dos al mes. Hay muchas maneras de ayudar más allá de lo económico. Desde este espacio, de hecho, me gustaría hacer un llamamiento para captar a algún voluntario más en Gijón. También estamos trabajando en nuevos acuerdos con empresas y nos estamos presentando también ante las concejalías, para que nos conozcan. Hace poco hemos creado una alianza nueva con el Club Hípico Asturias (Chas), que nos van a dejar sus instalaciones para hacer actividades con personas migrantes y menores en promoción de éxito escolar. También con Cerámicas La Guía, con quienes vamos a realizar talleres de envejecimiento activo con manualidades.

–Uno de los proyectos más conocidos de la asamblea en estos años fue el del uso de asistentes virtuales con personas mayores que viven solas.

–Sí, hicimos una prueba piloto, con un número limitado de dispositivos, y ahora ya estamos en trámite de ampliarlo a más gente. Están siendo muy útiles, porque las beneficiadas pueden hacer videoconferencias con familiares que viven fuera y porque los dispositivos les recuerdan cuándo tomar la pastilla y cuándo tienen cita con el médico. Y les hace sentirse menos solas, que es clave.

–¿Cree que su experiencia previa le ayudará en el cargo?

–Sí. Estuve 46 años en Hidroeléctrica del Cantábrico, siempre en la parte comercial y de gestor. Me gusta gestionar, siempre me encontré a gusto haciendo eso. Y estas actividades que me tocará hacer ahora, el hablar con empresas y buscar acuerdos, es similar a lo que hacía entonces. Como presidente de la Sociedad Recreativa La Boya, renové el cargo hace dos meses y también me va a ayudar, porque La Boya no es una sociedad gastronómica al uso; nos movemos por concejos y mensualmente cocinamos para "Ningún abuelo sin cenar", que atiende a 70 personas.

–¿Cómo se encuentra la asamblea?

–Bien, yo veo mucha unidad. Es cierto que el año 2023 fue muy problemático en su contexto, con la crisis socioeconómica tan grande por la situación en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y los ciclos de migración, pero seguimos trabajando bien.

–Durante la presidencia de Tino Vaquero se trató de buscar una nueva sede para la asamblea. Parecía difícil dar con un edificio de ese tamaño. ¿Se mantiene?

–Es una tarea que se lleva a nivel autonómico, pero creo que ahora mismo no es una prioridad. Estamos bien donde estamos y nadie nos ha dicho nada. Sí urge un poco más buscar otra sede en la base de Cruz Roja del Mar, en el Puerto Deportivo. Sabemos que tarde o temprano nos tendremos que ir de allí y tenemos que buscar un sitio próximo a esa zona, porque nuestras lanchas tienen que estar allí. Se están buscando ya alternativas. Quiero remarcar, también, que este año se celebra el 150.º aniversario de Cruz Roja en Asturias y que haremos todos varios actos en mayo o junio.

Suscríbete para seguir leyendo