Pagar el pato

Otra noticia positiva es que por fin el gobierno de Asturias se ha decidido a realizar las pruebas rápidas de antígenos, otro de los factores del relativo éxito paliativo de Madrid estos últimos meses, significativas si bien con una fiabilidad no tan alta como los PCR. En realidad, ninguna es exacta y útil al 100%, puedes no estar contagiado el día de la prueba y sí estarlo al día siguiente, pero son los mejores termómetros epidémicos disponibles hasta la llegada masiva del escudo de la ansiada vacuna. Una cosa es sorprenderse porque la segunda ola ha llegado ya en octubre y no en enero como decían, y otra distinta sería quedarse de brazos cruzados ante el número de contagios, enfermos en UCI y muertos. No es una broma, es una gripe más contagiosa, larga y grave.

Pero aún faltan pasos importantes por dar. El más claro es el de los aeropuertos. Si ya en febrero de 2020 se suspendió el carnaval de Venecia por la epidemia, debió desde entonces controlarse la llegada de turistas a Barajas y El Prat del norte de Italia. El caso es que por infravalorarlo o por razones partidistas, imitaron a Don Tancredo y sus alardes de quietud ante el toro, en pequeño pedestal vestido de blanco cual estatua. ¿Va a controlarse el aeropuerto de Asturias? ¿Qué ha fallado en las residencias de ancianos para ser con demasiada frecuencia infectódromos? Son boquetes clamorosos. Otra cuestión a analizar es la contribución del inicio del curso escolar, presencial o semipresencial, para el aumento del número de contagios. Lo que dicen las estadísticas es que los brotes y contagios en bares y pequeños comercios no llegan al 5% del total.