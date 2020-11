El grosero blanqueo de Bildu

Si lo hiciera abrazado al buenismo de procurar la mejora de la calidad democrática del país y en la creencia infantilista de que dar carrete a Bildu es finiquitar definitivamente la sangrienta marca terrorista, tendría un pase tamaño arranque de candidez. Pero el acercamiento a esas siglas solo responde al interés de la aritmética presupuestaria, a la necesidad de sacar adelante las cuentas estatales al coste que sea. A Sánchez le da igual abrir la valla que encierra al rebaño para que entren los lobos, con tal de que el cánido le permita seguir pastoreando. Hasta que se quede sin ovejas. Mientras, en el PSOE, salvo un par de voces discordantes, se bendice el silencio de los corderos.

Qué se puede esperar de un personaje que en septiembre de 2019 dijo que no podría dormir si se viera obligado a pactar con Unidas Podemos y meses después hizo un sitio a Pablo Iglesias en su cama. A nadie extrañe pues que ahora pactar con Bildu no le quite el sueño, aunque esa decisión provoque un incendio de considerables dimensiones.

Existe interés evidente en seguir atizando con gasolina el fuego de la polarización, de manera que el humo negro nubla el ambiente hasta tal punto que en vez de mascarillas hará falta taparse la cara con máscaras de gas.