Cultura para todos

La Cultura es universal, la Cultura debe de llegar a todos y más cuando se gestiona desde una institución u organismo público, en este supuesto, con mayor razón, la programación cultural y festiva de una ciudad tiene que dar prioridad al interés general y no a “políticas culturales” o “líneas programáticas”, según sea el partido político gobernante, puesto que esta forma de gestionar la Cultura tiene un nombre y es sectarismo.

He tenido el gran honor de ser la directora gerente del Teatro Jovellanos de Gijón durante ocho años y todos los que han trabajado conmigo en estos años, desde mi propio equipo y personal de Divertia, artistas, promotores, distribuidores de espectáculos, proveedores, hosteleros, comerciantes y demás estamentos e instituciones de la sociedad gijonesa, saben que sólo trabajaba con un principio: hacer más con menos y que todas las actividades que realizásemos tuvieran la mayor repercusión y transcendencia en la ciudad para la promoción turística de la misma y para la reactivación de la economía de Gijón.

Hay que tener claro en primer lugar el concepto sobre la gestión pública, sobre el manejo de presupuestos públicos, y es que éstos se deben gastar en Servicios Públicos para el uso y disfrute de los ciudadanos, ofreciéndolos con la mayor calidad posible y, desde luego, que llegue a todos, no solamente a una minoría. Este concepto de lo público vinculado al interés general no lo tienen algunos políticos y gestores socialistas. Ya lo decía la actual vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, “el dinero público no es de nadie”. Por eso, con esta idea que tienen del dinero público es por lo que lo gastan en lo que les da la gana, aunque sea sólo para un sector minoritario o un concierto para perros, como el organizado por el Ayuntamiento de Lliría (Valencia) gobernado por PSOE y Compromís. Les importa un comino el interés general y que los servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos.

Durante ocho años, en Gijón, desde la empresa municipal Divertia y desde la Fundación de Cultura se gestionó el escaso dinero público con el que se contaba (debido a la crisis económica de los tiempos de Zapatero) para hacer llegar a todos los ciudadanos la programación cultural, festiva, turística, y rentabilizar al máximo el gasto público, consiguiendo el mayor retorno económico para la ciudad con todos los eventos y espectáculos, que o bien programábamos directamente o bien se organizaba a través de promotores privados.

De ahí nuestro apoyo siempre a todos los actos culturales y eventos que desde hacía años se celebraban en Gijón y que el Gobierno de Foro Asturias siguió promoviendo y fomentando por el interés de la ciudad: Feten, Festival de Cine de Gijón, Danza Gijón, Festival de la Sidra Natural, Arte en la Calle, Teatro Jovellanos, Jardín Botánico Atlántico, conciertos y actividades de Festejos, “Semana negra”, LEV Festival... Y además, incentivando la creación de otros eventos como Metrópoli, Xixón Sound, Gijón Life, Semana Mágica de Gijón, Arco Atlántico, Tsunami, Motoweekend, “Brillante Navidad”, Circo del Sol, Red Bull-Días de las Alas de Gijón y a todos los eventos y actos relacionados con la gastronomía y promoción turística de Gijón.

Todos ellos tenían un importante retorno económico en la ciudad, incluso la Semana Mágica de Gijón, aunque la actual gerente de Divertia no lo vea así. La repercusión económica, turística y de público de todas las actividades de magia y las que se organizaban dentro del Programa “Brillante Navidad” quedan patentes en la hemeroteca y en los datos de la memoria económica de la empresa municipal.