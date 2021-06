Desatascadores

De las dos escapatorias que ha ideado el gobierno local para aliviar la acumulación de tráfico provocada por los cierres de la avenida del Molinón (total) y del paseo del Muro (parcial) se pueden sacar varias conclusiones a bote pronto. El doble sentido del paseo del Doctor Fleming se presenta como una medida adecuada, sobre todo, porque se podrá girar a la izquierda desde la desembocadura del Piles; aunque sus efectos no serán plenos mientras no se construya la arteria de la Feria, paralela al recinto Luis Adaro. Respecto a los tres carriles recién estrenados en la avenida de Castilla y General Suárez Valdés (de Ezcurdia a Pablo Iglesias), parece obvio que supondrán un desahogo en estas vías, pero difícilmente van a incentivar a la mayoría de conductores a elegir la calle Balmes en vez de la avenida de La Costa para ir rumbo al centro porque el rodeo no es menor y porque la costumbre manda. En verano, el examen definitivo.