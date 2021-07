O los frenamos, o lo lamentaremos

Coincidiendo con un día de votaciones, Vox publicó una imagen en la que un guerrero, armado con una espada y adornado con la bandera de España y su propio logo, al grito de ¡Comienza la batalla!, señalaba, se enfrentaba, a símbolos representativos de fuerzas de izquierda, movimientos LGTBI y feministas, independentistas y medios de comunicación. Es decir, más de media España. Tratan de normalizar el fascismo, el veto a los medios no afines, o la caza del diferente.

En las elecciones madrileñas, un cartel señala a los “menas” como culpables de que nuestras abuelas no cobren más que una miseria de pensión. Las cifras que figuran en el cartel están fuera de toda lógica, pero los “menas” son el enemigo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, admite el cartel porque “con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, (los menores extranjeros) representan un evidente problema social y político”. Que las cifras no sean veraces, si es importante, los “menas” son niños y que representan un problema lo desmienten a diario quienes se han integrado en nuestra sociedad y son ciudadanos de pleno derecho.

Ahora, publican la foto y dirección del responsable de la revista El Jueves, que ha publicado unas caricaturas de sus más conocidos dirigentes, lo hacen con un texto amenazante: “Su revista difunde odio contra millones de españoles a diario. Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona”. ¿Les recuerda algo? Les doy pistas: Charlie Hebdo, Mahoma, caricaturas, doce asesinados, cuatro heridos. ¿Otra más antigua? Vamos a 1977, en Barcelona, en la redacción de “El Papus”, la secretaria recibe un maletín que entrega al conserje. Es un paquete bomba que le estalla en las manos al trabajador que queda totalmente destrozado, dieciocho personas sufren heridas de consideración. La ultraderechista triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) se atribuye el atentado, junto a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y a una más desconocida Juventud Española en Pie (JEP).

El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Nos estamos olvidando de lo que los Vox del pasado hicieron a lo largo de los años, de los siglos. Vox no tiene mas norte que la vuelta atrás, acabar con todas las leyes sociales aprobadas desde que se aprobó la Constitución, que también quiere abolir y para ello se envuelve en la bandera que es de todos y difunde odio a todo lo que no sean sus ideas, en busca de un enfrentamiento social que justifique medidas extremas.

En Alemania, Vox sería ilegal, en España tenemos leyes para conseguirlo. Ojalá no tengamos que arrepentirnos de no hacer nada.