Nos venden humo

Del 2018 al 2022. Acabando el penúltimo curso político de la legislatura municipal y autonómica –y quizás nacional–, vemos que los problemas de infraestructuras en Gijón y Asturias siguen sin culminarse. En el caso del “solarón” en Gijón, con cuya venta parcial para pisos iban a pagar buena parte del plan de vías, después de haber quedada desierta la primera subasta de dos enormes parcelas, sigue sin concretarse una nueva subasta con parcelas más pequeñas para facilitar su venta, cuestión que parece superar a nuestros munícipes. Del arreglo necesario de la ex playa de San Lorenzo, qué van a solucionar si reinciden en que cada vez tiene más arena seca en pleamar, o se va a arreglar sola, o el turismo y el comercio son nocivos para el empleo y la prosperidad (¿o para el anti capitalismo?); están muy ufanos quitando carriles y aparcamientos.

Como no tienen suficientes bocetos de colorines para entretenernos añaden otro: el metrotrén a Cabueñes se hará mediante excavación en vez de tuneladora, porque así en vez de costar 230 millones costará 210. Pero como no dicen cuándo lo harán, pues si pasan otros cuatro años quizás la inflación ponga el coste en 250. Cabe preguntarse entonces si no será más práctico –y mucho más barato–, hacer un tranvía en superficie. Nos ahorramos tanto la tuneladora como la excavación. Con varias paradas el tiempo de viaje va a ser parecido, pues el tren no tiene espacio para acelerar y desacelerar mucho entre ellas, los enfermos graves no van a ir en metro sino en ambulancia, y le añadimos atractivo turístico en ese ámbito espectacular de la Universidad Laboral.

Por la parte positiva tenemos la entrada en servicio de la depuradora del este, siempre y cuando se garantice su salubridad para el entorno, pues la UE estaba multando cada año al estado español por arrojar los residuos al mar sin suficiente tratamiento. Así como la anunciada puesta en servicio, después de tanta inversión y tantos años de retraso, de la regasificadora de El Musel, pero solo para almacenar la materia prima, ¿no para regasificarla, utilizarla o elaborarla? Son pocas nueces para tanto ruido preelectoral. Ahí tenemos pendientes entre otras infraestructuras la curva del tren de Veriña en el tramo Gijón-Oviedo, y la autopista del mar a Saint Nazaire (oeste de París) y Rotterdam (primer puerto europeo). Muchos proyectos, pero estrenan pocas obras.