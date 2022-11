Los tiempos de Moriyón

Circula por los mentideros políticos gijoneses una teoría de autor desconocido sobre la candidatura de Carmen Moriyón a la Alcaldía. Esta creencia asegura que la anterior regidora mantendrá el silencio hasta los primeros meses del año que viene en el caso de aceptar el reto y que, por el contrario, hará pública su decisión antes de Nochevieja en el supuesto de no dar el paso, dejando la responsabilidad en manos de Jesús Martínez Salvador. De tener esto algún fundamento, las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de Foro serían un "no" por adelantado. Especulaciones aparte, lo que está claro es que puede manejar los tiempos a su antojo porque no necesita carta de presentación y porque su partido a nivel local es una balsa de aceite, unido y sin fisuras. Lo que tenga que ser, será cuando ella decida.