La emotiva carta de gratitud del Cornellana al Mosconia: "En todo momento estáis apoyándonos"

Emotiva carta de agradecimiento del Cornellana al Mosconia. El club salense ha escrito al de Grado unas palabras para expresar su gratitud tras cederles los moscones el Marqués de la Vega de Anzo para el partido que disputarán el domingo contra el Boal, toda vez que no puede usar el propio por una sanción.

Lo que sigue es el texto que la directiva del Cornellana ha querido hacer público:

"Estábamos intranquilos esperando el comunicado de la Federación….. Y se confirmó: nos cerraban el campo un partido. ¿Y ahora? Qué hacemos? Era una situación nueva y desconocida para unos novatos como nosotros. Pero al momento empezaron a sonar los teléfonos: Mosconia, Salas, La Espina, Praviano, todos ofreciendo sus campos para el partido. Os damos las gracias a todos de corazón.

En Salas y La Espina no podíamos jugar por ser del concejo, Pravia es un gran sitio, pero el ofrecimiento de jugar en el mítico Vega de Anzo es para nosotros un sueño. Se empezaron a intercambiar los recuerdos de todo lo que nos une y unió a ambos equipos, al Mosconia y al Cornellana.

Aquí en Cornellana no nos olvidamos del rubio Fermín, ni de Incio, ni de Díaz ni del Indio y un largo etcétera. Aquí entrenaron Pedro y Pole. Y de todos los jugadores que están a día de hoy en el Cornellana y que pasaron por el Mosconia: Lolo, Colao, Suri, Miguel, Karín, Raúl, Adán, Vielsa, Rubén...

No tenemos palabras para agradecer a la actual directiva del Mosconia, que en todo momento estáis apoyándonos, no solo ahora. No olvidamos el partido de presentación, que fue llamaros y organizar el partido. Tampoco queremos dejar de agradecer a la Hermandad de Santiago y Santana su apoyo.

El domingo jugaremos contra el Boal, líder de nuestra categoría pero ellos no saben que vamos a ser dos aficiones empujando en este gran estadio.

Gracias de antemano a toda la afición moscona por el apoyo que nos estáis dando y que el domingo sea una demostración de las cosas guapas que puede hacer el fútbol".

La directiva del Cornellana también ha realizado un cartel promocional del partido (el domingo, a las 17.00 horas) en el que igualmente expresan su gratitud por la cesión del campo.