Guiadó y López desafían a Maduro y llaman a una movilización "sin retorno"

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, acudió este martes a una concentración con simpatizantes en el bastión opositor caraqueño de Altamira, y solo horas después de que pidiera a los venezolanos salir a las calles para deponer al gobernante Nicolás Maduro.



"Llamen a todo el mundo y díganle que se vengan para acá", dijo el opositor ante miles de seguidores, subido al techo de un vehículo y acompañado por el dirigente Leopoldo López, quien burló esta misma jornada el arresto domiciliario para sumarse a las protestas antigubernamentales.



El alzamiento militar, en directo. Youtube



Guaido, quien en enero pasado proclamó un Gobierno interino en respuesta a la supuesta usurpación que, considera, hace Maduro de la Presidencia, se pronunció más temprano junto a varias docenas de militares y aseveró que puso en marcha la llamada "operación libertad", con la que pretende desalojar a Maduro del poder.



"Hoy estamos aquí y vamos a seguir aquí pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela", añadió ante la algarabía de miles de personas que le exigían mantener las protestas y acudir al palacio presidencial de Miraflores, donde se reúnen hoy los seguidores de Maduro.





Apoyo de los militares

Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Pueblo de Venezuela vamos a la calle, Fuerza Armada Nacional a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Fuerza Armada Nacional han tomado la decisión correcta, cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia. A desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

López: "He sido liberado por militares a la orden de la Constitución"

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de abril de 2019

Liberado Leopoldo López.

, se pide en el mensaje.En medio de la multitudinaria manifestación, la pensionista María Solórzano dijo a Efe que salió a la calle "por la libertad" de Venezuela, un país sumido en una acuciante crisis que se expresa en escasez generaliza e hiperinflación.Previamente, Guaidó había asegurado, en el inicio de la denominadacontra el régimen de Nicolás Maduro, que cuenta con el apoyo de "un grupo muy importante" de miembros de lasy no solo en Caracas, sino "en todo el país".Guaidó ha afirmado que, en calidad de presidente encargado del país sudamericano, ha emitido un decreto parapor motivos políticos, un indulto del que el propio López ha dicho haberse beneficiadoPreviamente, los leales a Guaidó han lde su arresto domiciliario. "Mis custodios están con nosotros", ha declarado López, "convencido" de que "van a ser muchos más" los miembros de las Fuerzas Armadas que se van a "sumar" al bando de Guaidó. López ha llamado a la ciudadanía a salir a la calle "en paz" para "completar la primera fase" y apartar a Maduro del poder, con vistas a construir un Gobierno de transición y celebrar elecciones.El dirigente opositor venezolano ha confirmado su salida del arresto domiciliario y ha explicado que ha sidoen el arranque de lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha denominado "Operación Libertad".Venezuela, según López, ""He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó", ha publicado en Twitter el líder de Voluntad Popular.Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe", ha proclamado López en su mensaje, difundido poco después de que apareciese en un vídeo junto a Guaidó y un grupo de militares. La citada base se encuentra a las afueras de Caracas.Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó proclamó su Gobierno interino.En paralelo,, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos.