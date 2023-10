El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no ha esperado al inicio de la cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno de Granada, que lanza este viernes la reflexión sobre la ampliación al este, para incendiar el debate y descartar ningún acuerdo en materia de política migratoria con sus homólogos europeos, el asunto que más tensa estos días las relaciones entre los Veintisiete. “No es posible tener ningún tipo de compromiso o acuerdo sobre inmigración, políticamente es imposible”, ha zanjado a su llegada al palacio de Congresos de Granada.

El ultraconservador húngaro ha ido más lejos y ha acusado a los países que han impuesto esta semana un acuerdo sobre el reglamento de crisis, una de las muchas piezas del pacto de asilo e inmigración que negocian los Veintisiete, de ultrapasar las líneas rojas que para su país son aceptables. Orban ha recordado que los dirigentes decidieron que las decisiones de política migratoria se tomaría por consenso. “Esto ha cambiado en la ultima reunion. A Polonia y Hungría no les gustó la propuesta pero nos dejaron de lado” así que “después de esto no es posible tener ningún tipo de compromiso o acuerdo sobre inmigración, políticamente es imposible”, ha avisado.

Y no este viernes, durante un nuevo debate migratorio propuesto por Italia, sino en general en el futuro. “En los próximos años, porque legalmente estamos violados. Si estás legalmente forzado a aceptar algo que no quieres ¿cómo vas a llegar a un compromiso? Es imposible”, ha sentenciado molesto por el acuerdo sobre el mecanismo de gestión de crisis, calificado por la presidenta Ursula von der Leyen de “gran éxito”, que salió adelante por mayoría cualificada, con el voto en contra solo de Hungría y Polonia y la abstención de Austria, República Checa y Eslovaquia.

Polonia también se queja

Orban no ha sido el único que ha puesto el foco en la inmigración a su llegada. También lo ha hecho su aliado en esta pelea, el polaco Mateusz Morawiecki que ha avisado de que Europa se enfrenta a una elección fundamental: "aceptar o no una inmigración ilegal masiva”. En plena camapaña electoral, el ultraconservador polaco ha utilizado el compromiso pactado por los Veintisiete para cargar contra su principal opositor en casa, el ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a quien ha acusado de aceptar un pacto migratorio que obligará a redistribuir “ilegalmente” inmigrantes en su país. Una aseveración irreal dado que el pacto no impone cuotas de reparto obligatorias.

La cuestión de la inmigración se ha introducido en el debate de este Consejo Europeo informal, organizado bajo presidencia española de la UE, a petición de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que este jueves organizó una minicumple paralela con otros cinco líderes europeos de Reino Unido, Francia, Países Bajos, Albania y la Comisión Europea para hablar de cómo blindar el continente europeo de las mafias de traficantes. Meloni también ha mantenido un encuentro bilateral con el canciller alemán, Olaf Scholz, para hablar de la política migratoria.

El borrador de declaración preparado para la cita incluye un párrafo sobre la inmigración en el que constata que se trata de un “desafío" que requiere de una respuesta europea. El texto endurece el tono de la UE y confirma que la inmigración irregular debe ser abordada de manera decidida. “No vamos a permitir que los traficantes decidan quien entra en la UE”, avisan.