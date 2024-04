Petro sufre su peor traspié político al fracasar en el Senado de Colombia su ambiciosa reforma del sistema de salud

Gustavo Petro sufrió la mayor derrota política desde que llegó a la presidencia colombiana en nombre de la izquierda, en agosto de 2022. El Congreso rechazó su ambiciosa reforma del sistema de salud con cuatro votos de diferencia. "Este es un golpe fuerte para el Gobierno", señaló el diario bogotano 'El Espectador'. "No ha habido un proyecto al que el presidente le haya dedicado tanto esfuerzo y con un costo político altísimo: dos ministros -Carolina Corcho y Luis Alfonso Jaramillo- una coalición de enterrada, 14 meses de trabajo, forman parte de un balance ahora desolador para Palacio de Nariño", sostuvo 'El Tiempo', el otro diario capitalino. Distintos analistas consideraron que Petro se ve ahora obligado a buscar nuevos consensos con la oposición para evitar otros reveses en la legislatura.

La reforma del sistema sanitario era una de las naves insignias de Petro, junto con la "paz total". El mandatario aspiraba a trazar en el mapa colombiano un giro de 180 grados que dejara atrás los mecanismos de gestión de la salud con predominio del sector privado. El proyecto de crear un andamiaje público enfocado en la prevención y la atención primaria que alcanzara a todos los ciudadanos no pudo pasar el filtro de los congresistas.

Petro no sale indemne de esta derrota que ya arrastraba varias heridas políticas. En el camino quedaron los integrantes del gabinete ministerial que no provenían del Pacto Histórico, la alianza que aglutina a la izquierda. Entre ellos estaba el moderado Alejandro Gaviria, quien había formado parte del equipo del presidente Juan Manuel Santos. Pese a que el Gobierno dialogó con los distintos sectores políticos, científicos y empresariales no aceptó incorporar los cambios que se le sugirieron para facilitar la aprobación de la iniciativa. Eso enturbió a su vez las relaciones del oficialismo con el Partido Liberal, el Partido de la U e, incluso el Partido Conservador. Las tres fuerzas se aunaron con el derechista Centro Democrático para hacer naufragar la iniciativa.

Reacciones

"Le cumplimos a los colombianos, a la vida y a la salud. Resalto la gallardía de los senadores que le dijimos no a un proyecto que acaba con lo que se ha construido, que no tiene una fuente de financiación clara y que no soluciona el problema de la falta de medicamentos en el país", dijo el legislador de esta última agrupación, Honorio Henríquez.

"La polémica reforma a la salud ha caído. Es evidente que el sistema necesita cambios, pero debe ser un esfuerzo conjunto y transparente", manifestó por su parte el excandidato presidencial Sergio Fajardo.

Según la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, el freno a la reforma de la salud "recoge las voces de tantos actores que durante el último año insistimos en su inconveniencia".

La senadora oficialista, María José Pizarro, lamentó que el Pacto Histórico y la oposición no pudieron encontrar un punto de consenso para avanzar en un tema clave como el sanitario. "La real concertación no es archivar (la iniciativa) sino encontrar juntos una salida. Eso es lo que está esperando la gente, pero nuestro Gobierno seguirá defendiendo la salud de los colombianos y proponiendo un diálogo real".

Razones de la derrota

Según el portal 'La Silla Vacía', la reforma sanitaria constituyó "el primer gran enfrentamiento ideológico" al interior de un Gobierno" que intentó dividir a los congresistas y "perdió" en el intento. A su criterio, Petro "optó por revolucionar el sistema de salud, pero los datos sugieren que los usuarios quieren una reforma más acotada". Según el portal "la calle" tampoco "acompañó" el proyecto. El presidente "no logró convocar una movilización masiva y permanente" a favor de su iniciativa.

La derrota parlamentaria, se señaló, no puede disociarse del temprano fracaso al que parece estar condenada otra propuesta de amplio alcance como la creación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Bajo estas circunstancias, Petro meditaba un relanzamiento de la reforma antes de que comience la próxima legislatura, el 20 de julio. "La mayor duda está por el camino que decida seguir el presidente cuando su mandato se acerca ya a la mitad. ¿Se radicalizará en el discurso y la gestión? ¿Le abrirá por fin espacio al acuerdo nacional, que en lo político no despega como sí lo ha hecho en el diálogo con grandes líderes empresariales del país? ", se preguntó 'El Tiempo'.

El caso EPS Sanitas

El traspié parlamentario tuvo lugar pocas horas después de que la Superintendencia de Salud interviniera EPS Sanitas, la segunda prestadora de salud más importante de Colombia, con 5,7 millones de afiliados, debido a las cuantiosas deudas que acumula. "El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión", explico el mandatario, cuando todavía creía en que podría cantar victoria en el Senado con su proyecto.

"Estamos en el limbo: Las mayores EPS del país intervenidas, la reforma de salud hundida, no hay plan C. Se configura un escenario caótico en que se hará solo lo que el Gobierno quiera", advirtió la asociación Médicos de Colombia.