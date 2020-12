Después de más de 2 meses de clases, llega el momento de la evaluación y, a través de estas palabras, vamos a evaluar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de marcar los propósitos de 2021, algo que siempre parece que no se cumple, pero quizás es porque nos falta el motor de ello, la motivación por el cambio.

Y comenzamos los propósitos y, por tanto, la evaluación con las recomendaciones, en este caso de la OMS. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha sacado unas pautas respecto a Actividad Física para toda la población. Centrándonos en la población infanto-juvenil, es recomendable 60 minutos diarios de actividad de intensidad moderada a vigorosa. Hoy en día, en Asturias, recordamos que la herramienta que nos permite llegar a toda esta población es la Educación Física escolar, en la que disponemos de dos periodos de 45 a 60 minutos en función de la etapa, por lo que, si nuestra competencia matemática no nos falla, nos quedarían 300-330 minutos semanales para llegar a esas recomendaciones.

No será este el artículo en el que hablemos de la necesidad de aumentar las horas de Educación Física, sino que hablaremos de posibilidades que tenemos que buscar y eso que nos lo están poniendo difícil, al considerar las administraciones que la Actividad Física no es esencial y con el cierre de actividad deportiva, la cual permite alcanzar y trabajar dichas pautas de la OMS (aunque no en toda la población y, en ocasiones, con objetivos más dirigidos a la competición como fin en si mismo, que al aprendizaje, básico en estas etapas de crecimiento).

Adherencia.

Es el objetivo que los educadores físico deportivos y maestros especialistas en Educación Física tenemos que marcar como objetivo para 2021 y es que de nada serviría tener 5 horas de Educación Física si no generamos adherencia a la práctica de Actividad Física. Estamos formando a los ciudadanos del mañana, y es necesario que el recuerdo de su práctica sea rico con múltiples experiencias y que le permita ser autónomo en la práctica de ejercicio físico.

Esencial.

Aquí un llamamiento a las autoridades, a considerar de manera real la actividad física como esencial, a mantener ratios similares a las actuales (veintiún alumnos/aula máximo, llevadas a cabo por causa de la covid, pero efectivas desde el punto de vista de aprendizaje y de la convivencia) y a apostar definitivamente por la salud y el aprendizaje.

Compromiso.

Compromiso por seguir creciendo, por seguir formándonos, por intentar desarrollar nuestra gran materia, sabiendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y para este 2021 tenemos la responsabilidad de adherir a nuestro alumnado a un estilo de vida saludable.