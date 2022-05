Llanera es una de las zonas de Asturias con mayor cantidad de polígonos y empresas. En concreto, suma más de 2,7 millones de metros cuadrados de suelo industrial entre todas sus áreas, según datos del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA), que cifra en once el total de los espacios dedicados a estos fines. El concejo es además el sexto en compañías (el último dato del Instituto Nacional de Estadística cifra en 1.544 las sociedades asentadas), pero no solo eso: si lo que se analiza es cuántas empresas hay en relación a su número de habitantes, el municipio supera a todos, pues tiene once por cada cien vecinos.

Centros de trabajo En las áreas industriales del concejo se localizan varios de los grandes centros de trabajo del Principado. Esta circunstancia ha hecho que Llanera se caracterice por una peculiaridad única en Asturias: tiene más empleos que habitantes. Es decir, en su territorio trabajan no solo vecinos del municipio sino miles de personas que provienen de distintos puntos de la región. Así, mientras el concejo roza los 14.000 habitantes, el número de afiliados a la Seguridad Social a cargo de las empresas con sede local está a punto de alcanzar los 23.000. Entre las áreas industriales más destacadas se encuentran los polígonos de Silvota (con una superficie de 1.302.791 metros cuadrados), de Asipo (con una de 580.578 metros cuadrados) y el Parque Tecnológico de Asturias (con 484.336 metros cuadrados). Habilitar más espacio Pese a la importante superficie destinada al desarrollo empresarial, el tirón del concejo gracias a su ubicación geográfica y sus buenas comunicaciones ha hecho que Llanera tenga agotado su suelo industrial. Actualmente están ya en marcha los trámites para impulsar un nuevo polígono en la zona de Pando, más de 300.000 metros cuadrados que se dedicarán en cuanto sea posible a dar respuesta a la demanda de empresas que ven en el municipio un lugar idóneo para instalarse o para acometer sus proyectos de expansión. La nueva superficie empresarial que se desarrollará en Pando está ubicada al norte del polígono de Silvota, delimitada por el oeste y el norte por la AS-II (Oviedo-Gijón, la llamada Autovía de la industria) y por el este por el trazado del ferrocarril. Esta circunstancia en relación a sus accesos, ya resueltos, hace la zona aún más apetecible para las inversiones. Se ha decidido que sea un área completamente nueva y no incluir este suelo como una ampliación de Silvota. El objetivo es favorecer la agilidad del proceso administrativo que conduzca a su desarrollo y atender también la demanda de un mercado que pide extensiones sin condicionantes de partida relacionados con distribución de superficies o infraestructuras preexistentes. Una vez el Ayuntamiento avanzó el plan parcial necesario para impulsar este nuevo polígono, actualmente está en información pública el trámite ambiental y de recalificación de suelo de la zona. Asipo y Silvota Estos dos grandes polígonos de Llanera siguen siendo prueba del dinamismo del concejo. Suman inversiones y en cada Junta de Gobierno local el Ayuntamiento analiza peticiones para la mejora de naves y oficinas o para inversiones relacionadas con la expansión o consolidación de las empresas ya asentadas en ellos. De hecho, la mitad de nuevas altas de actividad que se contabilizaron en 2021 en el concejo se registraron en una de estas dos áreas. Según los datos municipales, el año pasado hubo 84 altas de apertura de actividades en el concejo. En el polígono de Asipo se dieron 20 y en el de Silvota otras 20. Mientras, en el Parque Tecnológico de Asturias hubo 8 a lo largo del pasado ejercicio. En la capital del municipio, en Posada, la cifra no fue menor, de 14, y en Lugo de Llanera hubo 6. El resto, 16, se produjeron en otros puntos del concejo. Estos datos están incorporados a los balances anuales municipales sobre las altas de actividades económicas de las que dispone el concejo, que cuenta con una serie en la que se puede apreciar la evolución de las cifras de empresas que se asientan cada año en su territorio. Y esta indica que en 2021 no solo se recuperaron los niveles previos a la pandemia, sino que se superaron con creces. Si el año pasado se produjeron 84 altas (31 más que en 2020, cuando se contabilizaron 53), en 2019 se dieron 74 y en 2018 un total de 82. La evolución apunta a un crecimiento sostenido de apuesta de empresas por el municipio (a excepción del parón de 2020, en plena crisis sanitaria) y la tendencia en el presente ejercicio es ascendente, pues el Ayuntamiento confía en que se mantenga una línea de crecimiento como la que aprecia en estos primeros meses del año. Bolsas de terreno Los más de 300.000 nuevos metros cuadrados de suelo que se habilitarán para crear el nuevo polígono de Pando forman parte de una reserva de superficie más amplia y localizada en distintos puntos del municipio que desde hace casi dos décadas ha estado bloqueada por el Principado. La Administración autonómica consideraba que estos espacios debían permanecer bajo gestión autonómica por tratarse de zonas cuyo desarrollo podría afectar al proyecto de la denominada área central asturiana. Esta situación de bloqueo se produjo en 2003 y tras años de reclamación municipal se ha logrado que se libere una parte de los terrenos, claves para el futuro de Llanera en cuanto al crecimiento económico que habrá de basarse en esa expansión empresarial. Aunque se ha desbloqueado este suelo de Pando, aún quedan otras grandes bolsas de superficie que el gobierno local espera se vayan liberando poco a poco para no coartar en los próximos años el desarrollo del municipio. Se trata de extensiones a ambos lados de La Morgal: una de 805. 341 metros en el área de La Bérvola y Coruño y otra de 515.987 metros más en las proximidades de Castañera. Mientras, en Pondal (Lugo) se concentran otros 128.355 metros sobre cuya ordenación tampoco puede actuar el Ayuntamiento por el momento. Otro plan urbano Llanera se rige por unas normas subsidiarias del año 2003 que, según han destacado ya en numerosas ocasiones los responsables municipales, no responden a las necesidades de desarrollo de futuro del concejo, ni desde el punto de vista de la expansión empresarial que prevé el municipio ni tampoco en lo que respecta a las expectativas de crecimiento poblacional, que también está siendo una constante y con un protagonismo muy destacado de las zonas rurales, a las que llegan nuevos vecinos que construyen vivienda unifamiliar o rehabilitan existentes para instalarse. El gobierno local prevé contratar este mismo año la redacción de un nuevo planeamiento que deberá prestar atención a ambos aspectos: a la previsión de expansión empresarial y también al crecimiento residencial del municipio.