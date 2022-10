El recinto ferial de Llanera, en Ables, acoge estos días el campeonato de España de Raid Interautonomías en el que participan 78 jinetes y amazonas, la mayoría muy jóvenes, que llegan acompañados de entrenadores, colaboradores y familiares, alrededor de 400 personas de todos los rincones de España que están disfrutando de unas instalaciones que consideran "espectaculares". Además del campeonato de España, se disputan la Copa de España de categorías alevín e infantil y el de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes de España (AECA), asociado al Victorius Bahrein Bringin Challenger.

Uno de los jinetes más jóvenes de la competición es Marcos Suárez, que reside junto a su familia en el Alto de La Madera (Siero), y a sus 12 años completaba por primera vez el recorrido solo, sin acompañante. Seguido de cerca por sus sus padres, Marcos participó con la selección asturiana montando a "Siroco". También muy joven es Ana Revert, de Isla Mayor (Sevilla), que vino junto a su familia y todos juntos aprovecharon para quedarse unos días más haciendo turismo. Para Ana fue "una experiencia nueva, muy emocionante" y para sus padres una oportunidad de conocer un lugar que les fascinó: "Es estupendo, el recinto es muy bonito, estamos alojados en Pruvia y aprovecharemos para quedarnos unos días más de visita", explica su padre, Juan Vicente Revert, que también dio la "enhorabuena a la organización, la atención es buenísima y está todo perfectamente preparado", señaló.

Esta familia de sevillanos no es aficionada a los caballos, fue ella, Ana, la que se decantó por este mundo: "Tiene una afición increíble, nació de ella y le da igual madrugar o hacer lo que sea", explica el orgulloso padre antes de que su hija tome la salida con el equipo de Andalucía. Con algo de prisa para ir a uno de los puntos de paso intermedios por los que en unos minutos pasará su hija Julia, Óscar Gómez elogia también la organización y el espacio en el que desarrolla esta competición: "Estamos muy contentos de cómo está yendo todo, de la organización y del sitio donde se celebra". Ellos vienen de Madrid y forman parte del equipo de esta selección autonómica.

Los participantes en el campeonato de España Interautonómico tienen que completar tres recorridos, de 40, 60 y 80 kilómetros. Una vez llegan, no se para el cronómetro hasta que las pulsaciones del caballo o yegua no está por debajo de las 64 pulsaciones. Para conseguirlo, tras cruzar la meta hay un montón de baldes con agua con los que se moja al animal para ayudar a bajar las pulsaciones. Una vez conseguido, van a que los revise el veterinario y hasta que no están en perfecto estado no pueden hacer la siguiente etapa. Un esfuerzo de coordinación en el que la organización, a cargo del Brañes Team, con la colaboración de la Federación Asturiana de Hípica, insiste en agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Llanera: "Nos han puesto todas las facilidades".