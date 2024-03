Los vecinos de Cayés rechazan una subestación eléctrica para el polígono de Asipo en la parroquia

La Asociación de Vecinos de Cayés ha mostrado su total oposición a la implantación de una subestación eléctrica con línea de conexión para el polígono industrial de Asipo en la parroquia. Los residentes, que han presentado varias alegaciones al proyecto que impulsa la Consejería de Transición Ecológica, al entender que supone un fuerte impacto social, ambiental y paisajístico, han obtenido el respaldo del PP municipal, cuyo portavoz, Silverio Argüelles, aprovechará su condición de diputado nacional para recabar en el Congreso de los Diputados información sobre esta iniciativa.

"Sorprende que el proyecto no se instale en el suelo industrial pendiente de desarrollar en el entorno del polígono de Asipo y que, en cambio, sí pretendan llevarlo a cabo a escasos metros de las viviendas y en una zona de uso ganadero", advierte Argüelles.

El emplazamiento elegido, así como el impacto ambiental y social que el proyecto tendrá en la parroquia de Cayés, son algunos de los argumentos que sostienen las quejas vecinales. Según consta en sus alegaciones, "el impacto medioambiental en fase de construcción y durante el funcionamiento de la subestación eléctrica es real, y no se tienen en cuenta los núcleos habitados y áreas sensibles, como es la presencia de un centro de menores y un parque infantil".

Según Argüelles, el PP ve "necesarias estas instalaciones, debido a la elevada demanda eléctrica", pero "siempre y cuando no suponga riesgo alguno para la salud de nuestros vecinos o el entorno natural del concejo". En este sentido, el portavoz municipal de los populares considera "grave" que el Principado vaya dando pasos con "la complicidad" del alcalde, el socialista Gerardo Sanz, que, según indica, "no responde a las preguntas realizadas por la asociación de vecinos". "Para Sanz lo primero es la FSA y no Llanera", censura Argüelles, que exige al Gobierno municipal la paralización del proyecto "ahora que el proceso no ha entrado en la principal fase de desarrollo".

"La ubicación elegida por Red Eléctrica necesita la declaración de utilidad pública de la instalación para poder realizarse en terrenos destinados para otros fines", subraya Argüelles, que exige los informes de las administraciones para tramitar este proyecto.