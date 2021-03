“Estoy convencido de que la gente volverá a las salas de cine y recuperará el hábito”

Por las venas de Jaime Gona circula el cine. Su padre, el productor Juan Gona, le acostumbró pronto al sonido de la claqueta y el calor de los focos. Al color del Séptimo Arte como forma de ver y entender la vida. Gona (Oviedo, 1983) trabajó como becario en la distribuidora Universal Pictures mientras se formaba en la Media Business School y en estudios de gestión audiovisual. Fichó por la productora paterna dando sus primeros planos en “Los muertos no se tocan, nene” y la producción ejecutiva de “2 francos, 40 pesetas”. En 2015 se independizó creando su productora Gonita, con la que ha puesto en pie películas como “Los comensales”, “Selfie” y “Los europeos”, con la que logró tres nominaciones a los “Goya”. Y trabaja en el proyecto de “El profesor”, segundo largometraje de Daniel Castro. Además, es socio fundador y programador de Cines Zoco Majadahonda, que ofrece una programación muy trabajada: estrenos comerciales, películas de reestreno, óperas, ballets, clásicos, coloquios con actores, actrices, directores, guionistas y productores... Además, es editor con el sello “El Mono Libre”.

–Mójese. ¿Comparte los premios “Goya” concedidos este año?

–Hombre, yo le habría dado todos los premios del mundo a “Los europeos”, que produje. Una vez que no ha sido así todos los ganadores son justos. Los premios sirven para que las películas tengan visibilidad y en ese aspecto creo que han sido unos “Goya” muy atinados, no tanto como los “Yago” (organizados por el ovetense Santi Alverú), pero atinados.

–¿El cine español estaba enfermo y la pandemia lo está matando?

–Tenemos tendencia a matar al cine español en base a términos de mercado; estadísticas, recaudación, venta de entradas, porcentajes... Una cinematografía viva quizá tenga más que ver con la variedad de propuestas cinematográficas que con ese tipo de análisis. El cine español este año está muy vivo y refleja un claro relevo generacional con películas como “El año del descubrimiento”, “La reina de los lagartos”, “Las niñas”, “My Mexican Bretzel”, “El agente Topo”, entre otras, todas películas y propuestas muy diferentes, esa variedad es síntoma de buena salud.

–El “streaming” es el presente, ¿será el futuro?

–La pandemia ha convertido al “streaming” en el nexo más evidente entre el contenido (que es una palabra horrible) y el espectador, una unión que da la sensación de que no se va a romper en bastante tiempo. El “streaming” es un formato más en el que los productores estamos empezando a invertir siempre teniendo claro que no sustituirá a la sala. Es un formato diferente y complementario.

–Desde su experiencia como exhibidor con los Cines Zoco Majadahonda, ¿cómo lo están pasando las salas y qué pueden hacer para sobrevivir?

–Las salas como cualquier otro negocio están sufriendo con la situación actual. El sector ha echado en falta un fuerte apoyo institucional que dejase claro que las actividades culturales son seguras. No hemos sido capaces de trasladar ese mensaje y convencer al público. Aún es pronto para saber cómo reaccionará el espectador una vez estemos todos vacunados. Estoy convencido de que la gente volverá a las salas y recuperará el hábito. Por muy buena televisión que uno tenga en casa, la sala siempre está por encima y es la excusa perfecta para salir a la calle.

–Gigantes como Disney ya estrenan sus grandes títulos en su plataforma o al mismo tiempo que en las salas, ¿un error o un salvavidas?

–Es el modelo que el espectador está imponiendo en estos meses como consecuencia de la pandemia. No podemos olvidar que hacemos las películas para que se vean y si el espectador está en las plataformas no podemos ir en contra de la tendencia que marca el público. Estoy convencido que todas las majors regresarán a las salas porque es donde está el negocio.

–Su próxima película, “El profesor”, se rodará en Navarra. ¿En Asturias no encuentra apoyos suficientes?

–Asturias tiene todos los elementos necesarios tanto humanos, técnicos y visuales para que el audiovisual se convierta en una posibilidad más de negocio, es una pena que no seamos capaces de atraer más rodajes, bien por la falta de incentivos financieros o fiscales o bien por la falta de convencimiento de quien debe tomar la decisión de incentivar este apoyo.

–¿Duele hacer una película pensada para una sala grande como “Los europeos” en una pequeña o pequeñísima pantalla?

–Teníamos que adaptarnos o morir. Es una película planificada hasta el último detalle, tanto de imagen como de sonido, para disfrutarse en el cine. A pesar de haberse estrenado combinando plataforma y un estreno en salas limitado, tengo una gran cantidad de amigos perdidos por España que quizá si no se hubiera podido ver en Orange no la habrían visto jamás… Aunque les hubiese pagado la entrada y las cañas de después.

–¿Habrá un “Selfie II” con el pijo “Bosco” confinado en casa?

–Hace un tiempo nos propusieron rodar una serie en la que “Bosco”, el personaje protagonista tan maravillosamente interpretado por Santi Alverú, se iba a Barcelona a intentar detener el procès y unificar a España. La idea no terminó de cuajar. “Bosco” representa un tipo de personalidad muy concreta que desde que rodamos “Selfie” solamente se ha acrecentado… Si todo sigue así quizá deberíamos retomar la idea, lo único que para entonces “Bosco” ya sería diputado.

–¿Sacarían mucho partido genios como Azcona y Berlanga a la situación política española actual?

–Hay días que la portada del periódico se parece más a la portada de “La Codorniz” que a la de un periódico. Azcona y Berlanga estarían abrumados con tal cantidad de buenas ideas que la actualidad nos regala cada mañana… aunque la idiosincrasia de cómo somos la dejaron bien esculpida en todas sus películas… De hecho, “El pisito” tiene pinta de convertirse en los próximos meses en una película de actualidad.

–¿Qué se necesita para estar dentro de la industria?

–Una buena película es la mejor presentación ante cualquier exhibidor, televisión, distribuidor o plataforma.

–Al cine no va casi nadie, pero es que la cartelera es pobrísima. ¿La pescadilla que se muerde la cola?

–El principal factor por el que la gente no se acerca a las salas es por miedo al contagio. El cine, como otras tantas industrias culturales, es seguro y las salas han puesto especial empeño en que así sea. El fallo ha sido que pese al esfuerzo de las asociaciones que componen la industria no hemos sido capaces de trasladar el mensaje al gran público. No podemos achacar el problema a la cartelera o a los distribuidores que tan valientemente han apostado por seguir estrenando y ofreciendo películas a cualquier persona con interés en seguir disfrutando de la sala. Este fin de semana coinciden en las salas películas tan dispares entre sí como “Nomadland”, “El padre”, “Entre nosotras”, “El agente Topo” que es un documental maravilloso, las nuevas películas de Urbizu y Cavestany, “Nuevo orden”, “La chica de brazalete”, “In the Mood for love”… Insisto en que el principal motivo es el miedo al contagio más que la cartelera.

–Si fuera ministro de Cultura, ¿qué haría para salvar al cine español?

–Si lo supiera ya se lo habría dicho. Ahora mismo lo principal es apoyar a todas las partes que componen la industria e intentar transmitir a la población que ir al cine es seguro y una de las mejores alternativas para salir de casa.

–Su padre, Juan, fue su guía profesional, ¿qué aprendió de él?

–La ética profesional, el trabajo diario, el sacrificio, la constancia y pelear por el cine que uno quiere hacer. En nuestro caso, siempre vinculado a proyectos de autor y calidad como dice Juan. Casi nada.

–¿Qué es más difícil: hacer la película o venderla?

–Hacerla se disfruta mucho más… Venderla y conseguir que la película encuentre su hueco es siempre la tarea más difícil. Eso sí, si te queda bien la venta siempre será un poco más fácil.

–¿La piratería ya no es tan temible?

–La aparición de las plataformas y la capacidad de tener acceso a una película o serie de forma casi inmediata ha hecho que la piratería disminuya drásticamente, pero hay que seguir observando su comportamiento de cerca. En los próximos meses aparecerán aún más plataformas. La gran mayoría de los espectadores, entre los que me incluyo, no podremos asumir estar dados de alta en diez plataformas diferentes… por lo que la piratería puede ser una tentación. No debemos desandar el camino ya andado.

–¿El cine español se resiente de que el país tenga problemas en venderse bajo una marca como “made in Spain”?

–El cine español es igual que todas las cinematografías, ofrece películas excelentes, muy buenas, buenas, malas, muy malas y nefastas, no creo que la “marca España” o el “made in Spain” jueguen en su contra como no creo que a Nadal, a Alonso o a Almodóvar ser españoles les genere ningún problema a la hora de desempeñar su profesión.

–¿La butifarra política de Cataluña es como el día de la marmota en la película “Atrapado en el tiempo”?

–Lo bueno de “Atrapado en el tiempo” es que terminaba de la mejor manera posible.

–¿A qué género le corresponde lo que pasa con el Gobierno de coalición?

–El espectáculo de la política actual en general tanto en España, como en Murcia, en Cataluña, en Castilla y León o en Madrid está siendo digna del esperpento.

–¿Qué drama de esta pandemia le ha conmovido más? ¿Y cuál le indigna?

–Lo que ha pasado con las residencias. Por muchas vueltas que uno le dé no tiene nombre, ni explicación. Lo que más me indigna es cómo hemos reducido las necesidades de la salud pública y del personal sanitario hasta límites insospechados y aun así llevan un año demostrando una entereza y sacrificio que no deberíamos olvidar jamás.

–¿Qué papel le daría a Fernando Simón, portavoz del Gobierno en la crisis del covid, en una película?

–El de un papel de actor de reparto. En España los actores de reparto han sacado adelante las mejores películas de nuestra cinematografía.

–Personalmente, ¿la pandemia le ha marcado de alguna forma?

–A ser más exigente como ciudadano y miembro de la comunidad. Deberíamos ser mucho más críticos y exigentes con la clase política a la hora de reclamar una mayor protección en todos los aspectos sociales necesarios para poder llevar una vida en común satisfactoria.

–Si llega a saber hace años lo que cuesta montar un proyecto de cine, ¿se habría dedicado a otra cosa?

–Lo mío debe ser masoquismo porque he crecido viendo el esfuerzo y el riesgo personal y económico que hay detrás de cada proyecto… Hasta la fecha no me he planteado dedicarme a ninguna otra profesión que no tenga que ver con el cine. Lo bueno del cine es que no peleas solo, generalmente tienes un equipo que pelea contigo y te apoya y eso hace que todo sea mucho más llevadero.

–¿Fuera de España hay buenos ejemplos a imitar?

–En Europa el modelo a imitar es el francés, en Latinoamérica el impulso y reconocimiento que cinematografías como la colombiana y la mexicana están teniendo actualmente son dos buenos ejemplos a seguir.

–¿El sistema de ventanas de exhibición tradicional –salas/DVD/televisiones– está muerto?

–Si no está muerto, no le queda mucho para pasar a mejor vida.

–Toni Cantó, ¿vaya papelón?

–Es una de las consecuencias de realizar políticas cortoplacistas y con un único fin de obtener rédito en las urnas.

–¿Cómo está saliendo el proyecto de una editorial sobre libros de cine? ¿El covid lo fundió en negro o...?

–Si algo bueno se puede extraer de la pandemia es que hemos vuelto a reencontrarnos con el hábito de la lectura y encontrado ese hueco de tranquilidad y reflexión durante el día para poder desconectar de las pantallas y centrarse en uno mismo. Decía Azcona que mientras alguien se meta en la cama con un libro habrá esperanza. Facilitar opciones de evasión y entretenimiento desde “El Mono Libre” es uno de mis principales objetivos este 2021 en el que publicaremos seis libros, cuatro más que en 2020.

–Los europeos pueden venir a de turismo España pero usted no puede viajar a Cáceres. ¿Entiende esa parte del guion?

–Un ejemplo más del aguante que estamos mostrando como sociedad. La buena noticia es que este comportamiento lo está ejerciendo una parte ínfima de la población. Cuando todo haya pasado deberíamos asegurarnos que ciertos comportamientos y decisiones políticas relacionadas con la gestión de la pandemia no se nos olviden