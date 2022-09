La Dirección General de Tráfico (DGT)Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha durante el fin de semana del 3 y 4 de septiembre una nueva campaña especial de vigilancia y control de las carreteras especialmente frecuentadas por motoristas para analizar su comportamiento en las vías y determinar cuáles son las infracciones más cometidas por estos vehículos de dos ruedas. La campaña finalizó con 492 denuncias formuladas, sobre un total de 14.990 motocicletas controladas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Como ya es habitual en las campañas de la DGT, la mayoría de los controles (11.236) se produjeron en carreteras convencionales, ya que éstas siguen siendo las más peligrosas para los motoristas, al concentrar el 77,6% de los siniestros mortales.

Los resultados de la campaña muestran cuáles son las infracciones más cometidas por los usuarios de moto en las carreteras españolas. La falta más numerosa fue con diferencia el exceso de velocidad, con un total de 112 denuncias formuladasexceso de velocidad: 89 en carreteras convencionales y 14 en autopista/autovía. Al tan preocupante exceso de velocidad le sigue a gran distancia el hecho de no tener la ITV de la moto en vigor, con 63 denuncias formuladas.

Pero la lista de infracciones no acaba aquí. Hay una conducta que es bastante preocupante: el consumo de alcohol y drogas durante la conducción. Y es que 31 motoristas fueron detectados circulando bajo la influencia del alcohol y 5 bajo los efectos de otras drogas. Además, 17 usuarios fueron sancionados por no portar el casco o por llevarlo de manera incorrecta, 14 por llevar a cabo una conducción temeraria o negligente, 38 por utilizar silenciadores, 30 por no respetar la marca longitudinal continua, 20 por adelantamientos antirreglamentarios y 26 por no disponer de la documentación obligatoria.

Sin duda, se trata de unos comportamientos muy peligrosos si tenemos en cuenta que en 2022 (hasta el 15 de septiembre) ya han perdido la vida 182 motoristas.

Las 10 infracciones más cometidas por los motoristas

En el siguiente vídeo, compartido por la DGT, puedes ver algunos ejemplos de comportamientos que hay que evitar si tienes una moto.