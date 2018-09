La huerta de Corias, "especial para la hortaliza", produce el mejor tomate

Los tomates de la huerta de Corias, en Cangas del Narcea, son los mejores del Suroccidente e incluso de Asturias. Así quedó demostrado en la celebración de la décima edición del Festival del Tomate que organiza el bar restaurante Blanco de Cangas del Narcea en la que reconocidos cocineros de toda la región probaron 55 tomates llegados de toda Asturias escogiendo como los mejores los de las huertas de Araceli Gayo y Miguel Fernández, vecinos de Corias, y en tercer lugar los de Adela López, de Las Barzaniellas, también en Cangas del Narcea. La deliberación comenzó la tarde del martes y se prolongó durante largas horas.

Araceli Gayo fue la que se proclamó campeona del certamen con unos tomates que asegura que cogió en su punto justo para hacer una ensalada "ni muy maduro ni verde", matiza.

Fue su primera vez como participante en el concurso y asegura que de casualidad. "Mi hijo insistió en que los presentase y fue mi vecino Miguel el que los llevó junto a los suyos", explica. Cuando se dio a conocer el fallo del jurado, Araceli Gayo ya estaba en la cama: "Me voy muy temprano a dormir y a las once empezaron a llegarme mensajes felicitándome".

Recalca que desde siempre los tomates de Corias son reconocidos por su sabor y piel fina. "Es un pueblo especial para la hortaliza, hay muchos vecinos que venden verdura y abastecen a casi todo Cangas, tenemos buena tierra y aquí le da mucho el sol", explica.

Secreto a la hora de cultivar asegura que no tiene ninguno. De hecho pensó que este año no recogería ni un tomate. "Este año algunos sitios tuvieron muy poca cosecha, aquí se mancharon y no les hice mucho caso, tardaron en salir y pensé que no cogería ninguno, pero al final tuve para el consumo de casa", apunta la ganadora del festival que señala que la primavera lluviosa que vino no benefició a las huertas ni a los frutales.

Miguel Fernández, segundo clasificado del festival, se mostró muy orgulloso de que sus tomates fueran considerados los segundos mejores, detrás de los de su vecina. El secreto para conseguir unos tomates de calidad considera que está en el trato que les da: "Ponemos plantas de buena calidad, trabajamos bien la tierra, la abonamos y los regamos, a partir de ahí dejamos que produzca lo que pueda".

Aunque este año fue más complicado conseguirlo porque como le pasó a Araceli Gayo, sus plantas también se mancharon y "hubo que tratarlas más que otros años, pero lo importante es poner a tiempo el tratamiento y no me puedo quejar porque recogí bastante", subraya.

La característica principal que destaca de sus tomates es su intenso sabor y su piel fina.

Ahora espera que no llueva mucho para que los frutos no se estropeen y que no comiencen las heladas para que la planta pueda aguanta.

Además del sabor, el tamaño también importa en este festival que premia el tomate de mayor peso. Este año el galardón se lo llevó la huerta de casa Caín de Limés, en Cangas del Narcea, con un tomate de 1.272 gramos.