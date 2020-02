La oposición pide más datos de la negociación para evitar el derribo del Cine Goya

La oposición política de Valdés está "expectante" ante la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno de Valdés y las vecinas denunciantes de la reforma del Cine Goya, un pacto que podría evitar, siempre que así lo considerase el magistrado que juzgó el caso, la demolición de una parte del histórico y reformado edificio.

La portavoz de Ciudadanos, Teresa Suárez, asegura que falta información: "Queremos saber las condiciones de esta negociación antes de posicionarnos", dice, pero añade que si el edificio se puede conservar "sin el despilfarro de dinero público que supone el derribo, creo que el acuerdo sería una buena noticia para los valdesanos". "Desde Ciudadanos hemos lamentado siempre la situación creada en el Goya por los gobiernos anteriores", señala Suárez, y advierte además de que para su partido el cine no es la mejor ubicación para el futuro Museo del Calamar Gigante, como plantea el gobierno socialista.

El portavoz del PP, Carlos López, destaca que el acuerdo es bienvenido. "Vemos positivo, como no puede ser de otra manera, que no se demuela un edificio municipal que no ha llegado a usarse y en el que se han invertido casi tres millones de euros", opina. Eso sí, López pide "transparencia" y cree que se deben hacer públicos todos los detalles de esta operación, es decir, "el coste real de la adquisición de la parcela o parcelas adyacentes y, si los hubiere, los costes judiciales".

En cuanto al potencial uso del edificio, el PP pide que se abra un debate porque, como opina Ciudadanos, "no es el lugar idóneo para albergar el Museo del Calamar Gigante; debería convertirse en un gran centro cultural de Valdés".

Avanza Valdés denuncia "el despilfarro económico que ha supuesto la nefasta gestión de la rehabilitación" del cine luarqués y advierte de que todo lo que se plantea supone "otros gastos derivados de irregularidades". El partido propone crear una comisión para investigar lo sucedido. La portavoz de Foro, Carmen Rodríguez, dice que el alcaide debe "sopesar todas las opciones" y recuerda que la reforma "ya se inició en la ilegalidad".