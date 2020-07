Cangas refuerza la Policía Local para evitar aglomeraciones

Cangas del Narcea intensificará la vigilancia policial en sus calles hasta el próximo 22 de julio, en unos días en los que se deberían estar celebrando las fiestas patronales del Carmen y la Magdalena y cuyos actos festivos han sido suspendidos en su totalidad. A pesar de ello, la Policía Local canguesa se reforzará y contará con 18 efectivos, al recibir la ayuda de los nueve agentes de la Policía Municipal de Tineo, aparte de la presencia de Guardia Civil.

Los policías locales trabajarán divididos en tres turnos con cinco agentes cada uno de ellos, que se centrarán en evitar que se produzcan aglomeraciones en las calles, realizarán controles de tráfico y comprobarán que todo el mundo utilice mascarilla, puesto que su uso será obligatorio.

El alcalde, José Víctor Rodríguez, recuerda a los cangueses que es importante que "se eviten las aglomeraciones porque los rebrotes que está habiendo en España son fruto de los contactos sociales" y puso como ejemplo el registrado en A Mariña lucense, vinculado en parte a la noche de San Juan. "No queremos que esto ocurra en Cangas y tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad para protegernos unos a otros, no pasa nada por no celebrar un año", insistió, haciendo hincapié en que lo importante es no retroceder de fase y "evitar que dentro de unos días podamos vernos en una situación peor".

El Ayuntamiento anunció que los agentes procederán a denunciar las situaciones que sean un peligro para la población.