Los precios “desorbitados” de la vivienda frenan la llegada de vecinos a los Oscos

“Por menos de trescientos euros no tienes nada para vivir. Tenemos un problema de vivienda enorme”, confirma el Alcalde de San Martín, Pedro Álvarez. Cuenta su propia experiencia, pues estuvo interesado en la compra de dos viviendas en la aldea de Mon, que no llegó a concretarse. En los pueblos abundan las casas cerradas, pero el problema es que muchas tienen conflictos de herencias a sus espaldas, lo que complica la venta, y otras se venden a precios abusivos. “Si pudieran tener un precio asequible, no sería ningún milagro arreglarlas”, añade, sabedor de que la mayoría de las viviendas de los pueblos requieren una rehabilitación importante.

Como ejemplo de los precios poco acordes a la ubicación, el regidor señala que en la capital de San Martín hay inmuebles a la venta por entre 200.000 y 300.000 euros. “Son precios desorbitados, hay propietarios que creen que están en La Castellana de Madrid”, añade. El Alcalde de San Martín constata que hay interés por parte de la gente y que periódicamente se hacen visitas a la zona, pero al final no se cierra casi ninguna venta. Y lo que ocurre con el alquiler es que en cuanto hay un piso disponible se cubre con gran rapidez. “Prácticamente no hay nada vacío, nada más que alguien cambia ya hay otra persona interesada”, apunta su homólogo en Santa Eulalia, Víctor Lorido.

Dice que él mismo paga en la capital santallesa 300 euros de alquiler, lo mismo que pagaba hace años cuando vivía en la ciudad de Lugo, en pleno centro. “Entendemos que el problema de la vivienda es muy significativo en Santa Eulalia e intentamos hacer lo que podemos”, precisa. En este sentido, lo que está en su mano es rehabilitar inmuebles municipales y también solicitar al Principado una nueva promoción de vivienda pública. “Es la manera de regular un poco, ya que al reducir la demanda baja el precio”, precisa.

Santa Eulalia está en trámites para ceder al Gobierno regional un terreno en la capital del concejo. Por otro lado, se están reparando varias viviendas ubicadas en antiguas escuelas. Concretamente, en Barcia y Mazonovo están trabajando ahora. Además, van a ofertar próximamente una vivienda construida en la antigua Aula de la Naturaleza de la capital del concejo.

Sobre las viviendas en venta, más de lo mismo. “El metro cuadrado en Santa Eulalia ronda los 1.000 euros, por encima de muchos lugares mucho más urbanos”, añade Lorido, que también constata cierta demanda.

En Villanueva de Oscos el panorama es idéntico. “Pisos para alquilar no hay nada, lo único que hay son casas y pocas. Que sirvan para vivir muchas menos, pues en la mayoría hay que hacer una rehabilitación completa. Prácticamente sería comprar para tirar”, precisa el Alcalde, Abel Lastra, que coincide con los concejos vecinos en que los alquileres en la zona están en la horquilla de trescientos a quinientos euros, “casi como en las ciudades”.

“Es una faena porque hay gente que se quiere venir y si lo logran acaban pagando un pastizal”, precisa Lastra, que es consciente de que a los ayuntamientos les queda poco margen de maniobra para solucionar el asunto de la vivienda, por eso vuelcan sus esfuerzos en lograr otro de los retos pendientes: una conexión digna a internet. “Es algo fundamental si queremos luchar contra el despoblamiento”, defiende, sabedor de que durante el confinamiento hubo gente que intentó trabajar desde el concejo y no lo logró por la mala conexión existente en la actualidad.