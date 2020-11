Navelgas toca madera contra el dolor

Él no es el único protagonista de su consultorio. Desde hace 10 años le acompaña un aparato de madera que ha inventado él mismo y al que ha bautizado con el nombre de “epicociatic”. La Oficina Española de Patentes le dio el certificado de modelo de utilidad en 2010 y este año acaba de renovar el certificado, haciendo una modificación en la base del instrumento para hacerlo más cómodo para los pacientes.

Desde que creó el epicociatic, el aparato se ha convertido en un importante aliado para poder seguir aplicando sus tratamientos y hacerlo con menos esfuerzo físico por su parte. Con sus dedos busca el origen del dolor y con su invento aplica la presión necesaria en el punto correcto para conseguir aliviar al paciente. “Con un par de sesiones de un minuto es suficiente, la presión produce un dolor intenso pero es muy breve”, explica el quiromasajista.

Abad comenzó a desarrollar la profesión de quiromasajista a mediados de la década de los noventa. Hasta entonces era deportista, corrió en 28 maratones, y buscaba poder conocer más sobre las pequeñas lesiones que le molestaban y aprender a tratárselas. Inició así su interés por la profesión, para la que descubrió que tenía una gran destreza. “Dios me ha dado un don y quiero ser consecuente con ello”, reconoce. Por eso, a pesar de que ya tiene 82 años no se plantea dejar de trabajar aunque sea de forma altruista. “Mientras Dios me dé salud y fuerza para tratar a la gente, lo haré. Con mis técnicas beneficio a las personas y también a la sanidad pública, ya que le estoy ahorrando mucho dinero en tratamientos”, asegura.