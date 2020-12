Las medallas valdesanas, sin unanimidad municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Valdés acordó ayer, con los votos a favor de seis concejales socialistas y dos no adscritos, la entrega de tres medallas de plata del concejo. Será la primera vez que se entregan estas distinciones y las recibirán Francisco Pérez Alonso “Pancho”, exprofesor del instituto luarqués y entrenador de baloncesto; Remedios Fernández Fernández, “Milinos”, primera mujer que ocupó una vocalía en la Cámara Agraria, ganadera jubilada e impulsora del agroturismo; y José Luis Pérez López, quien todos los años desde hace más de cuarenta se caracteriza en Navidad de príncipe “Aliatar”.

La concesión será posible gracias a una moción presentada por el exconcejal de Ciudadanos y ahora no adscrito, José Luis Rodríguez Bueno. El edil recordó en su argumentario que el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento permite este galardón con el fin de premiar méritos por haber destacado en prestación de servicios al concejo. En un año, pueden entregarse hasta tres.

La propuesta, no obstante, no logró la unaminidad: salió adelante con los votos del PSOE y dos ediles no adscritos, pero no fue aceptada por PP, Ciudadanos y Avanza Valdés. El portavoz del grupo popular, Carlos López, indicó que no se dice “no a los premiados, más bien a la forma”. A su juicio, “no se puede proponer tres candidaturas en bloque, sería mejor a nivel individual”. Entiende además que la entrega de medallas “necesita de más debate y consenso”. En Ciudadanos tienen el mismo parecer. Su portavoz, Daniel Álvarez, apeló a esta misma falta de consenso y al interés del concejal no adscrito por “colgarse él las medallas por el mero hecho de proponer”. Destacó la importante labor de los ya galardonados, pero dijo que la falta de unanimidad “es contraria” a la esencia de estas distinciones. “Se les hace un flaco favor”, dijo.

Por su parte, la portavoz de Avanza Valdés, Isabel Guardado, se quejó de igual modo de las formas. “Valoramos la trayectoria y merecidísima consideración de las personas propuestas, pero por la forma y la falta de consenso, todo pierde valor”, subrayó. Por su parte, el Alcalde, Óscar Pérez, quien votó a favor junto a seis concejales (dos no pudieron hacerlo por tener lazos familiares con alguna de las personas propuestas), también discrepó de la fórmula elegida por el edil no adscrito. “Son los nombres acertados, pero se podría haber hecho de otra forma”, reflexionó.

El acto de entrega se celebrará en la primavera.