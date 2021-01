Dice el porruano Zaky Pérez, contratado por el Ayuntamiento de Valdés para el desmontaje del icónico hórreo del campo de La Garita, en Cadavedo, que está acostumbrado a ser el último recurso para resolver un problema, así que sus trabajos suelen conllevar un riesgo vital elevado. En este caso, no duda que “la situación es absolutamente crítica”, tanto, que considera que estaría más seguro “si trabajase colgado del acantilado”.

Aun así, se mostró en todo momento optimista sobre poder salvar este bien patrimonial de gran valor para esta localidad valdesana. De hecho, ayer los trabajos avanzaron de manera muy importante y se pudo retirar la cubierta y toda la madera lateral. Al fin de la jornada quedaron solo la base y los cuatro pegollos. El alcalde valdesano, Óscar Pérez, confirma que hoy por la mañana se rematará la actuación.

“Este trabajo no puede controlarse y el riesgo es elevadísimo, por eso no puedo trabajar despreocupado o ir deprisa, ya que el terreno está bajando y la grieta creció mucho”, explicó el técnico forestal durante la faena. De ahí que no pudiera trabajar a un ritmo elevado: “Estoy amarrado en horizontal y tengo que estar constantemente comprobando que las líneas de vida no queden atrapadas. Trabajo pensando que en cualquier momento el hórreo se va. Hay momentos de mucha tensión”.

En la segunda jornada de las labores contó con un obrero, encargado de trasladar a zona segura todos los materiales que él va desmontando. “Por un lado está bien desmontar el hórreo para poder rejuvenecerlo. Lo que más interesa recuperar es la madera antigua”, añade.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Popular “La Regalina”, Marcos Fernández, se mostró ayer por la tarde optimista sobre el ritmo de los trabajos: “La cosa va bien y se avanza rápido”. Además, en el segundo día de trabajo hubo una cierta mejoría del tiempo, con menos precipitaciones, lo que frena el avance del desprendimiento en la ladera.

Los vecinos recibieron ayer la visita del presidente de la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano, Víctor Manuel Suárez, que se desplazó a Cadavedo para elogiar esta labor y dar ánimos. Este emblemático hórreo fue adquirido por la sociedad en los años sesenta del siglo pasado, en Ballota, para embellecer el entorno.