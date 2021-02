En las próximas dos semanas, Ence Navia realizará su parada técnica anual, lo que supone que lleguen al municipio de forma progresiva un millar de trabajadores. Ante este incremento de población, el Ayuntamiento ha hecho una llamada a la prudencia y recomienda el autoconfinamiento de la población en la medida de lo posible.

“La parada anual genera una gran movilidad, no solo en la propia factoría, sino también en el comercio y la hostelería de la comarca, por lo que se solicita evitar al máximo situaciones de riesgo”, apuntan desde el Consistorio, que destaca que la empresa “ha adaptado la parada a las actuales circunstancias, se ha retrasado sobre lo inicialmente previsto para no coincidir con el pico de la pandemia y la afluencia de trabajadores será menor que en otras ocasiones y no estarán de forma simultánea las dos semanas”.

El Ayuntamiento de Navia recuerda que actualmente el concejo se encuentra en nivel de alerta global “medio” por coronavirus, con 5 casos positivos en la última semana.