Una interferencia de un aerogenerador ha sido la causante de la avería telefónica que afecta desde el pasado 30 de marzo a los vecinos de Villayón. Desde la compañía Movistar han comunicado al Consistorio que el problema se resolverá entre el martes y el miércoles de la próxima semana. En la zona se han instalado recientemente los parques eólicos de Cordel-Vidural, Capiechamartín y Panondres.

La alcaldesa de Villayón, Estefanía González, comunicó ayer a sus vecinos la respuesta de la compañía telefónica y se mostró muy molesta con esta situación, que está afectando gravemente al día a día en el territorio. “Llevo tres semanas que estoy trabajando como hace quince años. Volvimos para atrás”, lamenta la regidora. “Es que es imposible establecer comunicación, no funciona ni el teléfono móvil, ni Internet, y la gente está desesperada, desde los ganaderos a la gente que vino a teletrabajar, pasando por los estudiantes”, añade.

El problema no solo ha afectado al concejo de Villayón, sino que también se ha hecho notar en algunos pueblos de los vecinos municipios de Navia y Valdés. Cuenta la regidora que cuando se produjo la incidencia el pasado 30 de marzo afectó inicialmente a todas las compañías pero, mientras las demás fueron solventando el problema, Movistar siguió sin ofrecer el servicio. “Lo que me pregunto es por qué unas sí y otras no si todas están en la misma caseta, en la antena de Panondres”, apunta la Alcaldesa.