El presidente del coto regional de caza El Franco, Laureano Fernández, lamentó ayer no haber llegado a un acuerdo con el director general del Medio Natural y Planificación Rural, David Villar, para reanudar las cacerías.

Fernández mantuvo una reunión con Villar “sin resultados”. “Seguimos como estábamos porque el Principado no atiende nuestras peticiones y no cumple con lo prometido”, opinó Fernández. Los cazadores de El Franco, Pesoz, Tapia y Pesoz piden agruparse para poder costear un guarda a jornada completa o contratar por separado medias jornadas, algo que, según Fernández, no se admite.