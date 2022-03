Cornellana lanza imagen turística con el salmón como protagonista

“Salmon City”. En los años setenta del pasado siglo, Cornellana era conocida con este sobrenombre en inglés (ciudad del salmón) por la relevancia de la localidad en la pesca salmonera. Y, ahora, el Ayuntamiento de Salas recupera esta idea, aunque en español, en la nueva imagen promocional de la localidad, que se estrenó ayer con la instalación de cartelería en los accesos al concejo. El diseño muestra un salmón y el río Narcea pero también el monasterio de San Salvador, que cumplirá mil años en 2024, y desde donde en la Edad Media tocaban las campanas para anunciar la primera captura del año. De ahí, el conocido como “campanu de Asturias” que se subasta en Cornellana. Un lema que aparece en los carteles junto con la frase “Cornellana, capital salmonera de España”.

“Fuimos ‘Salmón City’ muchos años, así éramos conocidos en toda España porque éramos la capital de la pesca del salmón, incluso a nivel mundial porque venía gente de otros países al concurso de pesca a mosca, que se hacía en los años 70”, comenta ilusionado José Luis Martínez, conocido popularmente como “Pepe El Molín”, por recuperar este emblema de Cornellana.

Una imagen promocional con la que el municipio quiere relanzar el turismo fluvial en la localidad a menos de un mes de iniciarse la temporada de pesca tradicional en Asturias, el domingo 10 de abril. “Son las imágenes que mejor identifican a Cornellana y una manera de reivindicar, aunque casi no hace falta, que el ‘Campanu de Asturias’, la primera captura de la temporada, se subasta aquí”, afirma la directora de la Feria del Salmón y concejala, Ángeles Fernández.

“Nos identifica muy bien”

Esta reclama asimismo que el origen de la subasta del “Campanu” es una tradición que nació en la localidad frente a otras pujas que aparecieron en la última década. El diseño, según explica Fernández, es una imagen “sencilla y elegante” que sigue la gama cromática de la imagen promocional del concejo. El color empleado es el marrón sobre un fondo blanco.

Y el resultado ha tenido muy buena acogida entre los vecinos de Cornellana que ayer asistieron a la inauguración oficial de la cartelería que tuvo lugar en la entrada de la localidad desde el puente sobre el río Narcea. “Está muy guapo, precioso, y siento que identifica muy bien lo que es Cornellana, que es el salmón y su monasterio”, comenta Enrique Castro García, quien destaca que la localidad siempre ha sido conocida como la capital salmonera de Asturias y España. “Somos la capital del salmón y de la subasta del ‘Campanu’ por lo que me parece una iniciativa maravillosa que tiren de ese lema para promocionar el pueblo, su historia y tradiciones”.

Gloria Fernández, vecina, no quiso perderse el estreno de la imagen promocional a la que espera que siga una campaña turística sobre la localidad. “Todo lo que sea publicitar este pueblo me parece muy bien, es todo bienvenido y así no perdemos la identidad de nuestro emblema como capital salmonera de España”, señala. Además, a todos les gustó cómo ha quedado la ilustración y las ubicaciones elegidas para su colocación.

Al acto también asistió el alcalde, Sergio Hidalgo, quien se mostró satisfecho con el resultado del diseño. “Creo que está muy bien porque refleja fielmente lo que es Cornellana y la subasta del ‘Campanu de Asturias’, que es aquí, nuestra tradición y nuestro emblema”. También asistieron Isidro Sánchez, vocal de la Fundación Valdés-Salas, el presidente de la sociedad de pescadores “Las Mestas del Narcea, Enrique Berrocal, y el gerente del grupo de desarrollo rural “Bajo Nalón”, Juan Antonio Lázaro.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere potenciar la imagen salmonera de Cornellana y, con ello, atraer a pescadores y aficionados al río de todo el mundo. “Si fuimos ‘Salmon City’ en los setenta podemos volver a serlo”, confía “Pepe El Molín”, que ya está esperando con ilusión que llegue el 10 de abril para la celebración de la puja del “Campanu de Asturias”. Cornellana quiere volver a sus orígenes y volver mundialmente a ser conocida como “Salmon City”.