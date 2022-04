Industria critica a Naturgy por la falta da alternativas para la térmica de Tineo

El consejero de Industria, Enrique Fernández, lamentó este martes en el Pleno de la Junta General del Principado que la empresa Naturgy, propietaria de los terrenos de la central térmica de Soto de La Barca, en Tineo, no haya planteado hasta el momento proyectos alternativos para su puesta en marcha una vez que el equipamiento sea desmantelado. “A día de hoy, no creemos que la empresa esté asumiendo ese compromiso con la diligencia debida. Tampoco, a nuestro juicio, está haciendo todos los esfuerzos que cabría esperar y no ha presentado ninguna propuesta de inversiones alternativas en la zona. Y ello a pesar de las reuniones periódicas que se han mantenido”, expresó Fernández. El responsable autonómico añadió que “quizás” la compañía debería ser quien proponga una opción para recuperar los puestos de trabajo en la térmica de Soto de la Barca como propietaria de la central.

El Consejero reconoció que no todas las gestiones que se han realizado para dar una segunda vida industrial a los terrenos tras la demolición de la central han dado los resultados esperados. Eso sí, se mostró confiado en que el grupo de trabajo creado a finales de marzo con representación de las administraciones local, regional y nacional consiga “reactivar los terrenos, que se pueda aprovechar tanto la zona industrial como el poblado y que se generen, al menos, los mismos puestos de trabajo que se han perdido”. En ese sentido, detalló que el grupo de trabajo tiene como objetivo, además de dar con una solución de futuro económico y laboral, buscar salida a los problemas que se plantean tras la demolición de la térmica, debido a que el área está catalogada como inundable. Lo hará con un calendario marcado de reuniones periódicas que “permitan compartir información y hacer frente a las distintas problemáticas referentes al planteamiento urbanístico y medioambiental que existe en la zona”, indicó el Consejero. El grupo lo integra el Instituto para la Transición Justa, la Delegación del Gobierno en Asturias, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, diferentes direcciones generales de las consejerías del Principado y el Ayuntamiento de Tineo.