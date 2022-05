“Salvemos nuestro hospital” pide otro protocolo covid en Jarrio

La Plataforma “Salvemos Nuestro Hospital” critica mala praxis en el hospital comarcal de Jarrio con los casos de coronavirus. El portavoz, Carlos López, quien también es presidente del PP en el Ayuntamiento de Valdés, asegura que se hace eco de una denuncia de profesionales sanitarios y concreta que el centro “está ingresando pacientes con coronavirus en habitaciones intercaladas entre otras” que ocupan pacientes que no tiene la infección.

“Los propios profesionales sanitarios están altamente preocupados por esta forma de proceder, que propicia la ocurrencia de contagios dentro del centro sanitario y multiplica su trabajo al tener que ponerse y quitarse constantemente sus equipos de protección individual”, señala la plataforma, desde donde se critica que no haya “personal específico para atender a los pacientes covid” y que se permitan visitas familiares a pacientes con coronavirus que no son dependientes. Además, manifiesta las “precarias condiciones con que se recibe a los pacientes covid y no covid en el área de Urgencias, “una zona que no reúne las necesarias condiciones físicas para mantener circuitos diferenciados”.

El colectivo va más allá y se lanza con otra crítica, esta vez dirigida al Servicio de Urología. Advierte que hay quejas de usuarios porque “se han dejado de hacer intervenciones” y han ido en aumento los traslados al hospital San Agustín de Avilés “para recibir atención que antes se prestaba en nuestro centro”.

La gerente del hospital, Bárbara González, tiene otra opinión y subraya que en el centro sanitario de Jarrio, “como en el resto de Asturias, se hace todo según el protocolo del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y la Consejería”. Además, pone en duda que los profesionales emitan esas quejas “porque saben cómo se debe trabajar”.

Acompañamiento

González detalla que el hospital sí hay zona para pacientes ingresados por coronavirus y también explica que existe otra fórmula para que aquellos que están ingresados o tienen que ser intervenidos y dan positivo: “En ese caso, siguen ocupando su cama, pero siempre, como no podía ser de otra forma, se aplica el protocolo covid”. También añade que el acompañamiento familiar está permitido en Asturias.

Al respecto de la falta de un urólogo, informa de que el Sespa y el hospital han hecho todos los esfuerzos para contar con un profesional de la especialidad, pero sin éxito. “Lo hemos anunciado por distintos cauces, pero, de momento, no tenemos respuesta y la bolsa de trabajo en Asturias está vacía”, añade. La gerente destaca que a los pacientes siempre se les ofrece una solución y que la vacante no condiciona el seguimiento, las consultas ni las intervenciones “porque es cierto que si tenemos que derivar a otro hospital, lo hacemos, faltaría más”, concreta.

González muestra su pesar por las continuas críticas de la plataforma que, según detalla, no están bien fundamentadas y no tienen un reflejo fiel en Atención al Paciente ya que allí no se acumulan quejas, contra lo que dice el colectivo.