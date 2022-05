Da Rocha lamenta que el PP de Tineo use “la falsedad como único modo de oposición”

El concejal de Hacienda de Tineo, Marcos da Rocha, lamentó ayer las acusaciones el PP tinetense acerca de retrasos en la licitación de varios contratos municipales. “Una vez más, el grupo del PP recurre a la mentira para hacer oposición. Es mentira que en el Ayuntamiento se esté rozando la ilegalidad en materia de contratación. Tanto en los procedimientos de contratación abiertos, como en los contratos menores, se sigue escrupulosamente lo establecido en la legislación vigente. Como es lógico, no hay ninguna factura que se pague que no cuente con la oportuna fiscalización de la intervención municipal, ni subvenciones cobradas que no estén ejecutadas por falta de licitación”, dijo el edil.

No obstante, Da Rocha explicó que “es cierto que el Ayuntamiento tiene una carga excesiva de trabajo administrativo y que hay varios procedimientos en curso de tramitación pendientes de informes y valoraciones técnicas”. “Los concejales del Partido Popular saben que este equipo de gobierno cumple la legalidad y que no peligra la prestación de servicios públicos municipales. El intento del Partido Popular de desprestigiar la gestión del Alcalde y su equipo de gobierno en base a falsedades solo desprestigia sus propias formas de hacer política”, añadió.