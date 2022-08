"El patrimonio de los Selgas está en riesgo y eso es terrible para Cudillero"

El publicista jubilado José Antonio Suárez Marqués es el presidente y portavoz de la nueva Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural del Concejo de Cudillero, creada a raíz de la polémica suscitada por la gestión del legado de los Selgas y después de que la fundación que lo controla vendiera a la Asociación de Amigos del Prado uno de sus cuadros más señeros, el Goya "Aníbal vencedor", y de que intentase la venta al extranjero, frustrada por el Ministerio de Cultura, de una Inmaculada Concepción de El Greco. La presidencia de la entidad que gestiona el patrimonio de la fabulosa quinta de El Pito esgrimía dificultades económicas para desprenderse de estos dos hitos de su patrimonio pese a que, en los estatutos fundacionales de la fundación, se subrayaba la obligatoriedad de mantener unida y conservada toda la colección. La nueva asociación pretende acudir a los tribunales y está iniciando una recogida ciudadana de fondos para abrir una batalla legal.

–¿Quién compone la nueva asociación?

–Somos un grupo de profesionales en el que hay de todo: capitán mercante, profesor, oficial de la armada, abogado, empresario, médico, veterinario, sociólogo, funcionarios… Casi todos somos originarios de Cudillero, hay alguno que ha nacido fuera pero está vinculado al concejo profesional o familiarmente. Somos pocos en la junta directiva, pero el apoyo en el pueblo va en aumento.

–¿Por qué han decidido a crear la asociación?

–Porque según se iba produciendo el caso, lo que llamamos el ‘caso Varona’ (el abogado Gregorio Peña Varona es el presidente de la Fundación Selgas) hemos visto que desde 1993, en el que se renuevan y actualizan los inventarios de la colección de los Selgas, luego en el año 2006 Varona, en lugar de dedicarse a cuidar por lo que dicen los estatutos, por la intangibilidad y la no separación de las colecciones artísticas, se mete a jugar al “Monopoly”. Se mete al inmobiliario, compra acciones de medios de comunicación… Con la rentabilidad de la fundación no se sabe qué pasa y llega a pedir que le autoricen la venta de obras. Se mete en una política que para nosotros implica que la Fundación Selgas está en un serio riesgo y, además, empieza a haber conciencia de ello en Cudillero. Cada vez hay más gente preocupada.

–¿Cómo calificaría la pérdida del Goya?

–Vulnera frontalmente el espíritu original con el que se creó la Fundación. Entiendo que perjudica terriblemente a Cudillero. Terriblemente, insisto. Tenemos ahí un activo fenomenal que no estamos usando cómo se debe y, mientras tanto, en el casino, en el Monopoly financiero, se está poniendo en riesgo a esos activos.

–¿Pero la fiscalía archivó las denuncias que presentaron dos partidos, Podemos y Foro Asturias, contra la gestión efectuada por Peña Varona?

–Parece ser que esta denuncia no estaba bien planteada. La cuestión principal es que vende el Goya y se plantea la venta del Greco eludiendo la declaración de inajenable. Sin embargo, el artículo 20 de los estatutos originales considera que el principal bien a proteger es la unidad de la dotación fundacional. La Fiscalía no ha entrado en ese asunto y, además, el Protectorado de Fundaciones, a pesar de las declaraciones políticas, aún tiene que emitir informe.

–¿Qué opinan ustedes de la actuación de los representantes de las instituciones públicas asturianas en el patronato de la Fundación Selgas?

–Naturalmente, nosotros estamos en desacuerdo. No nos interesa la política, cada uno puede tener sus opiniones, pero cuando en noviembre de 2020, si no me falla la memoria, los patronos aprobaron la descatalogación, digámoslo así, del Goya, es decir el poder romper la colección y poder venderla, creo que el señor Varona burló al espíritu fundacional que tenían Los Selgas. Los patronos no han estado a la altura de las circunstancias. La consejera de Cultura excusó su presencia en la reunión del patronato donde se tomó esa decisión aludiendo a que estaba en una reunión sobre el covid y el alcalde de Cudillero parece que tampoco se enteró por qué razones se tomó esa decisión. En Cudllero no se entiende que los patronos públicos no hayan puesto pie en pared.

–¿Les preocupa que esto sea el principio de nuevas operaciones para desprenderse de más patrimonio de los Selgas?

–Claro. Si a pesar de los estatutos fundacionales el presidente de la Fundación entiende que se puede declarar vendible una pieza, hemos dejado la puerta del gallinero abierta a que entre el zorro. ¿Por qué no va a volver?

–Uno de los fines de su asociación ahora es recaudar fondos para abrir un nuevo frente judicial en el caso.

–Efectivamente. Concluida la constitución de la asociación y la apertura de la cuenta bancaria que comunicaremos este lunes próximo, necesitaremos fondos. Es un cliché típico del cine la película en la que una muy poderosa entidad financiera que ha cometido una barbaridad gana en los tribunales porque tiene fondos para mantener un recurso judicial tras otro. Entonces, tendremos que recaudar fondos y en ello estamos.

–¿Y por qué la gente de Cudillero debería de colaborar con ustedes?

–Además de la vergüenza torera, un pueblo, una villa y un concejo no puede permitir que lo despojen de las joyas de la corona de su patrimonio artístico. Uno de los lastres del sector turístico de Cudillero es la estacionalidad y esta es una gran herramienta para aumentar los meses de trabajo del sector turístico. Cudillero todavía tiene en el patrimonio de los Selgas un potencial turístico al que no se ha sacado provecho. Es un entorno museístico privilegiado en Asturias. Es un conjunto arquitectónico impresionante. Sin embargo, parece que es una finca de recreo de un grupito. Lo que se dice en Cudillero es que entran cuatro visitantes al año y cuando se puede. Porque no se puede en casi todo el año. Hay una leyenda urbana: que si hay apartamentos que usan los patronos, que si hay fiestas… No. Eso es un entorno museístico. La sociedad ha cambiado. Si Fortunato Selgas, que fue un pionero de la restauración del arte y del coleccionismo, lo viera, no creería el uso que se están dando a la finca.

–Pero ya no queda nadie de los Selgas que lo vea. Ahora los gestores son abogados.

–Efectivamente, ya no queda nadie de la familia Selgas. Para gestionar todo su legado se constituye una fundación con patronos ajenos a la familia por completo y, en la mayoría de los casos, son ajenos a Cudillero e incluso a Asturias. Es un gran patrimonio que representa un gran potencial para Cudillero y que, tristemente, vive un poco de espaldas al concejo. Entendemos que la presidencia de la Fundación debe dar un paso al lado y que las instituciones deben favorecer que se vaya proyectando el uso museístico del entorno de la quinta de los Selgas.